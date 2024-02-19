Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта — Finance.ua

Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта

Оплачивать по 20 тыс. грн за бронирование работника готовые компании, предоставляющие услуги финансового характера, страхования, консалтинга, юридические, ІТ-услуги. В то же время такая перспектива не радует предприятия, где работают руками.

Об этом сообщил в интервью « Главкому » глава экономического комитета Дмитрий Наталуха.

«Чем больше у тебя работников и чем больше эта работа зависит от механическости, то есть работы руками, тем меньше ты готов платить какую-нибудь фиксированную сумму. Условно говоря, если это какие-то крупные заводы, на которых работают тысячи рабочих или даже крупные ритейл-сети, там не очень радуются перспективе платить 20 тыс. грн за право сохранения одного критического работника на своем посту. А те организации, которые преимущественно предоставляют услуги финансового характера, страхования, консалтинга, юридические, ІТ-услуги — готовы к этому», — рассказал депутат о результатах анкетирования.

Наталуха подчеркнул, что некоторые «айтишники» готовы платить за работника до 50 тыс. грн. Он добавил, что звучало предложение относительно большей фиксированной ставки для компаний с большими оборотами, и меньшей — для компаний с меньшими оборотами.

«Это чистая экономическая теория, здесь нет ничего персонального: степень заменяемости на крупных предприятиях значительно больше, чем в маленьких коллективах», — подчеркнул нардеп.

Наталуха в качестве примера привел СТО, где специалист с «золотыми руками» может выполнять работу, которая не по силам другим, и передать свои навыки, но это требует времени.

Ранее сообщалось, что народные депутаты готовят законопроект по изменению подхода к бронированию военнообязанных. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Один из законопроектов по бронированию разрабатывается с участием главы экономического комитета Верховной Рады Дмитрия Наталухи. Его суть состоит в бронировании предприятиями с «белыми» зарплатами без задолженностей по уплате налогов персонала за фиксированную ежемесячную сумму (предварительно — 20 тыс. грн.). Это касается всех предприятий, но есть и ограничения — забронировать можно будет не более 50% работников и не более чем на год каждого.

Альтернативная модель бронирования разрабатывается в Офисе президента заместителем его главы Ростиславом Шурмой. Она предусматривает бронь для работников, которые просто платят налоги с зарплаты, размер которой — от 30−35 тыс. грн в месяц.

Главком По материалам:

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