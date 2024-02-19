Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта — Finance.ua

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Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта

Казна и Политика
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Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта
Кто воспользуется бронированием за деньги? Нардеп сообщил первые детали проекта
Оплачивать по 20 тыс. грн за бронирование работника готовые компании, предоставляющие услуги финансового характера, страхования, консалтинга, юридические, ІТ-услуги. В то же время такая перспектива не радует предприятия, где работают руками.
Об этом сообщил в интервью «Главкому» глава экономического комитета Дмитрий Наталуха.
«Чем больше у тебя работников и чем больше эта работа зависит от механическости, то есть работы руками, тем меньше ты готов платить какую-нибудь фиксированную сумму. Условно говоря, если это какие-то крупные заводы, на которых работают тысячи рабочих или даже крупные ритейл-сети, там не очень радуются перспективе платить 20 тыс. грн за право сохранения одного критического работника на своем посту. А те организации, которые преимущественно предоставляют услуги финансового характера, страхования, консалтинга, юридические, ІТ-услуги — готовы к этому», — рассказал депутат о результатах анкетирования.
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Наталуха подчеркнул, что некоторые «айтишники» готовы платить за работника до 50 тыс. грн. Он добавил, что звучало предложение относительно большей фиксированной ставки для компаний с большими оборотами, и меньшей — для компаний с меньшими оборотами.
«Это чистая экономическая теория, здесь нет ничего персонального: степень заменяемости на крупных предприятиях значительно больше, чем в маленьких коллективах», — подчеркнул нардеп.
Наталуха в качестве примера привел СТО, где специалист с «золотыми руками» может выполнять работу, которая не по силам другим, и передать свои навыки, но это требует времени.
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Ранее сообщалось, что народные депутаты готовят законопроект по изменению подхода к бронированию военнообязанных. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.
Один из законопроектов по бронированию разрабатывается с участием главы экономического комитета Верховной Рады Дмитрия Наталухи. Его суть состоит в бронировании предприятиями с «белыми» зарплатами без задолженностей по уплате налогов персонала за фиксированную ежемесячную сумму (предварительно — 20 тыс. грн.). Это касается всех предприятий, но есть и ограничения — забронировать можно будет не более 50% работников и не более чем на год каждого.
Альтернативная модель бронирования разрабатывается в Офисе президента заместителем его главы Ростиславом Шурмой. Она предусматривает бронь для работников, которые просто платят налоги с зарплаты, размер которой — от 30−35 тыс. грн в месяц.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

По материалам:
Главком
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