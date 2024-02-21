Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников — Finance.ua
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Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников

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Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников
Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью прокомментировал экономическое бронирование работников. По его словам, это вопрос законодательства, то есть Кабинета Министров.
Он подчеркнул, что каждый должен отвечать за то, в чем он сам компетентен. В то же время секретарь СНБО выразил свое личное отношение к идее экономического бронирования.
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«Что касается моего личного отношения, надо понимать, что есть фронт и есть тыл, который должен обеспечивать этот фронт. Речь идет и о производстве, и об уплате налогов, нам нужно содержать пенсионеров и войско», — отметил он.
Данилов напомнил, что налоги платят работающие люди ФЛП, поэтому важно найти баланс интересов. По его словам, это задача государства сделать так, чтобы все было справедливо.

Справка Finance.ua:

  • Правительство планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о мобилизации. Алексей Данилов подчеркнул, что этот документ должен быть справедливым. Данилов также добавил, что новый законопроект должен четко разъяснять каждый вопрос, чтобы не было двойных чтений закона.
  • По его словам, каждый человек, призываемый на службу, должен понимать, как происходит этот процесс. Секретарь СНБО подчеркнул, что следует избегать двойных толкований.
  • Он также добавил, что законопроект о мобилизации должен отвечать и вызовам, которые могут возникнуть в будущем.
По материалам:
Телеканал 24
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