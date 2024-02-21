Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников — Finance.ua

Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников Сегодня 15:13

Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью прокомментировал экономическое бронирование работников. По его словам, это вопрос законодательства, то есть Кабинета Министров.

Он подчеркнул, что каждый должен отвечать за то, в чем он сам компетентен. В то же время секретарь СНБО выразил свое личное отношение к идее экономического бронирования.

«Что касается моего личного отношения, надо понимать, что есть фронт и есть тыл, который должен обеспечивать этот фронт. Речь идет и о производстве, и об уплате налогов, нам нужно содержать пенсионеров и войско», — отметил он.

Данилов напомнил, что налоги платят работающие люди ФЛП, поэтому важно найти баланс интересов. По его словам, это задача государства сделать так, чтобы все было справедливо.

Справка Finance.ua:

Правительство планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о мобилизации. Алексей Данилов подчеркнул, что этот документ должен быть справедливым. Данилов также добавил, что новый законопроект должен четко разъяснять каждый вопрос, чтобы не было двойных чтений закона.

По его словам, каждый человек, призываемый на службу, должен понимать, как происходит этот процесс. Секретарь СНБО подчеркнул, что следует избегать двойных толкований.

Он также добавил, что законопроект о мобилизации должен отвечать и вызовам, которые могут возникнуть в будущем.

Телеканал 24 По материалам:

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