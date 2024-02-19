Мобилизация: нардеп рассказал, какие правки планируют внести в законопроект — Finance.ua

Мобилизация: нардеп рассказал, какие правки планируют внести в законопроект Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Мобилизация: нардеп рассказал, какие правки планируют внести в законопроект

Законопроект о мобилизации может быть принят во втором чтении и в целом уже на этой неделе, если получится договориться о ключевых правках.

Об этом в эфире телемарафона заявил Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Он добавил, что последний день подачи правок — 21 февраля.

«Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продолжение службы», — сказал Цымбалюк.

Еще одна дискуссионная тема, по словам нардепа — отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью: «Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать. Да, это должно быть одно лицо из круга близких родственников. Но это лицо должен выбрать сам человек, за которым требуется уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого идет дискуссия, но мне кажется, что мы найдем общее мнение».

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Он также добавил, что рассматривается вопрос уменьшения срока демобилизации военных с 36 месяцев до 18. Но при условии, что 12 месяцев военный пробыл в зоне активных боевых действий.

Кроме того, нардеп сказал, что планируется оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов.

«Что касается преподавателей вузов без научной степени. Мы считаем, что они тоже имеют право на отсрочку. Как и докторанты на контрактной форме обучения. А то, что их большое количество — это не их вина, это вина Правительства, которое давало квоты вузам. Можно говорить, что со следующего года будет меньшее количество, это другое дело. Но те, кто заплатил деньги и учится — они должны окончить обучение», — подытожил Цымбалюк.

Справка Finance.ua:

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГПСУ, полицейского;

полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров;

Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

УНІАН По материалам:

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