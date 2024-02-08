Законопроект о мобилизации: какие нюансы могут оставить неизменными- Арахамия — Finance.ua

Законопроект о мобилизации: какие нюансы могут оставить неизменными- Арахамия Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Законопроект о мобилизации: какие нюансы могут оставить неизменными- Арахамия

В среду, 7 февраля, народные депутаты 243 голосами поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 об усилении мобилизации.

Документ принят без предложений Комитета. В течение следующих 14 дней (до 21 февраля) будет продолжаться внесение правок. Далее будет второе чтение.

Как сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, потому что «вопросы к нему есть у всех». Есть уже несколько моментов, которые находятся в работе.

«Вчера проголосовали в первом чтении законопроект № 10 449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению», — написал он.

Что пересмотрят

1. Что касается людей с инвалидностью и ухаживающих за ними — оставим все в редакции действующего законодательства.

2. Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.

3. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан.

«Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Мы должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много», — заметил он.

Справка Finance.ua:

Законопроект 10 449 вносит много изменений в ряд действующих законов. Рассмотрим ключевые моменты.

Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГНСУ, полицейского. При выезде за границу военнообязанные должны предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.

Призывной возраст снижается с 27 до 25 лет.

Срочная служба отменяется, вместо нее планируется базовое военное обучение. Все военнослужащие срочной воинской службы должны быть уволены в запас.

Должен заработать электронный кабинет военнообязанного (призывника, резервиста), в котором можно обновить свои учетные данные. Через этот кабинет будут посылаться и электронные повестки. Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете.

За уклонение от службы или актуализации учетных данных будут блокироваться банковские счета, а также будут применяться ограничения права на вождение авто.

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