В Раде рассказали, во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек — Finance.ua

В Раде рассказали, во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек Сегодня 10:06 — Казна и Политика

В Раде рассказали, во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек

Глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму млрд грн.

«Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады, соответственно, с бюджетным и оборонным, посчитали это, но я не хотела бы это озвучивать публично, чтобы не давать российским OSINTерам лишней для них информации», — сказала Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС), объясняя отсутствие более точных данных.

Тем не менее, она отметила, что, по подсчетам ведомств, мобилизация от 400 до 500 тыс. человек в 2024 году обойдется в 322 млрд грн дополнительных расходов «только для того, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие».

По ее словам, Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета (парламента. — Ред.) также озвучивало дополнительную потребность на закупку и модернизацию военной техники в размере около 400 млрд грн.

«То есть речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн — это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону», — подчеркнула Пидласа.

«Все эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности, потому что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев — это очень нетривиальная задача», — констатировала глава бюджетного комитета ВРУ.

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Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Минфин ожидает от Минобороны и Генерального штаба информации и решений по мобилизации, в частности, ее масштабов и сроков, необходимых расходов, а также допускал необходимость поиска новых внутренних источников финансирования.

Ранее Марченко отмечал, что увеличение финансирования на 500 млрд грн на мобилизацию дополнительно 500 тыс. человек является достаточно корректным расчетом, однако в то же время отмечал наличие многих факторов, влияющих на эти расчеты, таких как сроки мобилизации и демобилизации, а также обеспечение подразделений.

Справка Finance.ua:

30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации;

документом предлагается изменить порядок ее проведения. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только;

Согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и требовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.

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