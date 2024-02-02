Мобилизация в Украине: Минобороны объяснило, как будет работать электронный кабинет — Finance.ua

Мобилизация в Украине: Минобороны объяснило, как будет работать электронный кабинет Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Мобилизация в Украине: Минобороны объяснило, как будет работать электронный кабинет

В случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации у украинцев будет 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет.

Об этом сообщил начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

«Что важно, что способы уточнения будут разные, но если уж функционирует кабинет — удобнее всего это будет сделать там, но остаются ТЦК и СП, ЦПАУ и так далее. В общем, электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там. И это гораздо проще, и это позволит охватить большее количество людей и, соответственно, гораздо качественнее вовлекать людей в войска», — объяснил Павлюк.

По словам представителя Минобороны, кабинет будет использоваться и ТЦК для того, чтобы отправлять людям электронные повестки.

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«В этом же электронном кабинете человек может получить уведомление о том, что он должен появиться в ТЦК и СП. Электронная повестка — это уведомление, поступающее в электронный кабинет. В общем, оно только этим отличается от обычной повестки. Ничего другого не меняется, то есть все нормы, действовавшие по срокам пребывания на обычной повестке, они и здесь применяются», — сказал Павлюк.

Справка Finance.ua:

в Верховную Раду представили обновленную версию законопроекта о мобилизации;

в частности, призывной возраст граждан уменьшится с 27 до 25 лет. Также состоится отмена срочной службы — вместо нее введут обязательное прохождение базовой военной подготовки;

кроме того, законопроект предлагает ряд ограничений для уклонистов. Однако, в отличие от предыдущей версии документа, эти ограничения будут налагаться в судебном порядке.

УНІАН По материалам:

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