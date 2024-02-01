За два месяца на военные вакансии откликнулись более 50 тыс. кандидатов — Минобороны — Finance.ua
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За два месяца на военные вакансии откликнулись более 50 тыс. кандидатов — Минобороны

Личные финансы
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В ноябре прошлого года Министерство обороны Украины и платформы по поиску работы создали общий рекрутинговый проект. Он направлен на то, чтобы построить систему современного подбора кадров для ВСУ, сделать войска более эффективными.
Об этом пишет work.ua.
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За два месяца проект значительно развился, количество откликов постоянно увеличивается. Положительные тенденции подтверждают у Минобороны.
«Уже более 50 тысяч откликов на размещенные вакансии. Каждую неделю увеличивается. Это показывает, что уже появилось доверие к людям, которые этим занимаются, что это действительно работает», — отметил представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в интервью ИА «АрміяInform».
В этом процессе платформы рекрутинга — своеобразный посредник между войсками и человеком, который ищет себя в силах обороны. То есть воинские части размещают на них свои вакансии, а соискатели могут найти профессию, соответствующую их гражданскому опыту.
Однако в Министерстве обороны планируют создавать собственное рекрутинговое агентство, чтобы структурированно и консолидированно обеспечить рекрутинг.
«Между первым контактом и моментом, когда человек попадет в часть, происходит очень многое. Этот процесс нужно выстроить, качественно настроить, чтобы каждый — в зависимости от профессии, возраста, опыта, мотивации, желания — попал на должность, которая ему действительно подходит. Мы сейчас вкладываем время, ресурсы, силы и средства в создание агентства, которое этим процессом будет заниматься», — объясняет представитель Минобороны.
По его словам, это важно, чтобы откликнувшийся на вакансию человек не потерял мотивацию от ожидания обратной связи. Такого кандидата нужно привлекать, разъяснять ему, отвечать на вопросы.

Справка Finance.ua:

  • 30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только;
  • с 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить выплату 30 тыс. гривен. Об этом говорится в приказе № 566 Минобороны «Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, условия и порядок выплаты 30 000 гривен военным были уточнены»;
  • каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ. Сейчас в украинской армии востребованы все профессии, ведь необходимо формировать новые бригады. В то же время, сейчас у контрактников есть возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будут проходить службу. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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По материалам:
Finance.ua
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