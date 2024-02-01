За два месяца на военные вакансии откликнулись более 50 тыс. кандидатов — Минобороны Сегодня 15:32 — Личные финансы

В ноябре прошлого года Министерство обороны Украины и платформы по поиску работы создали общий рекрутинговый проект. Он направлен на то, чтобы построить систему современного подбора кадров для ВСУ, сделать войска более эффективными.

Об этом пишет work.ua.

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За два месяца проект значительно развился, количество откликов постоянно увеличивается. Положительные тенденции подтверждают у Минобороны.

«Уже более 50 тысяч откликов на размещенные вакансии. Каждую неделю увеличивается. Это показывает, что уже появилось доверие к людям, которые этим занимаются, что это действительно работает», — отметил представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в интервью ИА «АрміяInform».

В этом процессе платформы рекрутинга — своеобразный посредник между войсками и человеком, который ищет себя в силах обороны. То есть воинские части размещают на них свои вакансии, а соискатели могут найти профессию, соответствующую их гражданскому опыту.

Однако в Министерстве обороны планируют создавать собственное рекрутинговое агентство, чтобы структурированно и консолидированно обеспечить рекрутинг.

«Между первым контактом и моментом, когда человек попадет в часть, происходит очень многое. Этот процесс нужно выстроить, качественно настроить, чтобы каждый — в зависимости от профессии, возраста, опыта, мотивации, желания — попал на должность, которая ему действительно подходит. Мы сейчас вкладываем время, ресурсы, силы и средства в создание агентства, которое этим процессом будет заниматься», — объясняет представитель Минобороны.

По его словам, это важно, чтобы откликнувшийся на вакансию человек не потерял мотивацию от ожидания обратной связи. Такого кандидата нужно привлекать, разъяснять ему, отвечать на вопросы.

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