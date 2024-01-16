Рекрутинг в ВСУ: вакансии теперь будут размещать также в центрах занятости — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ: вакансии теперь будут размещать также в центрах занятости Сегодня 10:35 — Личные финансы

Рекрутинг в ВСУ: вакансии теперь будут размещать также в центрах занятости

Вакансии на военные должности теперь будут также размещать в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Теперь вакансии, которые воинские части размещают на платформе от robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости . На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны

В первую очередь это касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.

Читайте также Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ

«Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Сила обороны Украины. За два месяца его реализации есть более 40 тысяч откликов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах. Сотрудничество Минобороны, Государственного центра занятости и robota.ua — это еще один шаг, который позволит сделать рекрутинг более эффективным. И мы очень благодарим наших партнеров за их патриотичную позицию и взаимодействие в столь важном для государства проекте», — прокомментировала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Сеть региональных и базовых центров занятости насчитывает 535 учреждений и подразделений.

и т. д. Напомним, в Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в Вооруженные силы, который нацелен на поиск операторов для роты ударных дронов. Цель проекта — объяснить желающим, кем они могут стать, какая будет зарплата, какие задачи будут выполнять, каким будет обучение

Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии. Больше всего откликов получила платформа Lobby X — около 19 800. На втором месте по количеству откликов — Work.ua. Речь идет почти о 15 000 откликах.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.