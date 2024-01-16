Рекрутинг в ВСУ: вакансии теперь будут размещать также в центрах занятости — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ: вакансии теперь будут размещать также в центрах занятости
Вакансии на военные должности теперь будут также размещать в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Теперь вакансии, которые воинские части размещают на платформе от robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины», — говорится в сообщении.
В первую очередь это касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.
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«Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Сила обороны Украины. За два месяца его реализации есть более 40 тысяч откликов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах. Сотрудничество Минобороны, Государственного центра занятости и robota.ua — это еще один шаг, который позволит сделать рекрутинг более эффективным. И мы очень благодарим наших партнеров за их патриотичную позицию и взаимодействие в столь важном для государства проекте», — прокомментировала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
Сеть региональных и базовых центров занятости насчитывает 535 учреждений и подразделений.
Напомним, в Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в Вооруженные силы, который нацелен на поиск операторов для роты ударных дронов. Цель проекта — объяснить желающим, кем они могут стать, какая будет зарплата, какие задачи будут выполнять, каким будет обучение
и т. д.
Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии. Больше всего откликов получила платформа Lobby X — около 19 800. На втором месте по количеству откликов — Work.ua. Речь идет почти о 15 000 откликах.
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