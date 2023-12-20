Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ — Finance.ua

Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ
В настоящее время в украинской армии востребованы все профессии, ведь необходимо формировать новые бригады. В то же время, сейчас у контрактников есть возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будут проходить службу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Сейчас у нас есть потребность в формировании новых бригад. То есть сейчас все профессии в Вооруженных силах и Силах обороны в целом востребованы», — сказал Фитьо.
По его словам, каждый желающий сейчас может выбрать для себя профессию. Для этого есть такая форма прохождения военной службы как контрактная.
«Например, вы заинтересовались какой-то бригадой. Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: „я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в этой бригаде“. И вы попадете именно на эту должность именно в эту бригаду, подписав контракт», — пояснил Фитьо.
Однако, по его словам, это возможно только для контрактников. Мобилизованные не могут выбирать, где именно проходить службу.
Во время мобилизации делается как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Конечно, если он IT-инженер, профессиональный строитель, или, например, водитель — то здесь уже идет направление ближе к его профессии.
Но, кроме того, всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц, в течение этого месяца мобилизованный получает простейшую профессию — это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение его в воинскую часть. Если профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. И это может занять и два, и три месяца", — рассказал Фитьо.
Сейчас в Верховной Раде ведется работа над законопроектами по изменению подходов к мобилизации. Один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте, а второй — уже находится на финальной стадии согласования в Раде.
В частности, украинцы хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о воинском учете. Не исключают нардепы и возможность присылать военнообязанным повестки по почте.
Кроме того, украинцы получили альтернативный путь попадания в армию. В конце года заработал инициированный Министерством обороны рекрутинг. Он не заменит мобилизацию, но позволит украинцам самим решать, в какое подразделение или на какую должность мобилизоваться в армию.
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