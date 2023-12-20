Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ — Finance.ua

Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Каких профессий сейчас не хватает в армии: ответ ВСУ

В настоящее время в украинской армии востребованы все профессии, ведь необходимо формировать новые бригады. В то же время, сейчас у контрактников есть возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будут проходить службу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Сейчас у нас есть потребность в формировании новых бригад. То есть сейчас все профессии в Вооруженных силах и Силах обороны в целом востребованы», — сказал Фитьо.

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По его словам, каждый желающий сейчас может выбрать для себя профессию. Для этого есть такая форма прохождения военной службы как контрактная.

«Например, вы заинтересовались какой-то бригадой. Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: „я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в этой бригаде“. И вы попадете именно на эту должность именно в эту бригаду, подписав контракт», — пояснил Фитьо.

Однако, по его словам, это возможно только для контрактников. Мобилизованные не могут выбирать, где именно проходить службу.

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Во время мобилизации делается как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Конечно, если он IT-инженер, профессиональный строитель, или, например, водитель — то здесь уже идет направление ближе к его профессии.

Но, кроме того, всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц, в течение этого месяца мобилизованный получает простейшую профессию — это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение его в воинскую часть. Если профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. И это может занять и два, и три месяца", — рассказал Фитьо.

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Сейчас в Верховной Раде ведется работа над законопроектами по изменению подходов к мобилизации. Один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте, а второй — уже находится на финальной стадии согласования в Раде.

В частности, украинцы хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о воинском учете. Не исключают нардепы и возможность присылать военнообязанным повестки по почте.

Кроме того, украинцы получили альтернативный путь попадания в армию. В конце года заработал инициированный Министерством обороны рекрутинг. Он не заменит мобилизацию, но позволит украинцам самим решать, в какое подразделение или на какую должность мобилизоваться в армию.

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