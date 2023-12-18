Будут ли присылать повестки через «Дію»: окончательное решение — Finance.ua
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Будут ли присылать повестки через «Дію»: окончательное решение

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Будут ли присылать повестки через «Дію»: окончательное решение
Будут ли присылать повестки через «Дію»: окончательное решение
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров снова заверил, что украинцам не будут присылать повестки через приложение «Дія».
Он сказал об этом в интервью 24 каналу.
Вице-премьера спросили, является ли окончательным решение не рассылать повестки через приложение «Дія», или впоследствии оно будет пересмотрено.
«Повесток в „Дії“ не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Вводить повестки в „Дії“ не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня в повестке дня», — ответил Федоров.
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Напомним, весной нардеп Федор Вениславский заявил, что в Украине в будущем может быть реализована рассылка повесток через сервис «Дія». Михаил Федоров сразу заявил, что такой услуги нет ни в разработке, ни в планах.
В начале декабря Вениславский сообщил, что в Верховной Раде готовится законопроект о внесении изменений в процесс мобилизации: в частности, планируется предусмотреть вручение повесток не только лично под расписку, но и электронной почтой и заказным письмом.
По материалам:
Слово і Діло
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