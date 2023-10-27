Кто имеет право вручать повестки: полный список — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто имеет право вручать повестки: полный список

Личные финансы
296
Кто имеет право вручать повестки: полный список
Кто имеет право вручать повестки: полный список
Во время действия военного положения в Украине право вручать повестки имеют специально определенные люди: никто, кроме них, не должен это делать.
Кого именно наделяют обязанностью вручать повестки, в комментарии пояснила юрист практики военного права юридической компании «Приходько и партнеры» Татьяна Козян.
Читайте также

Кто имеет право вручать повестки: список

Как таковые правила вручения повесток в Украине не определены, однако процесс вручения повесток имеет определенные особенности, которые регламентированы законодательством, говорит Татьяна Козян.
К нормативно-правовым актам, регулирующим эту процедуру, относятся:
  • Закон Украины «О мобилизации и мобилизационной подготовке»;
  • Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов».
«Вручение повестки, как правило первой, для уточнения военно-учетных данных направлено на уточнение и обновление информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о личности и при необходимости обновления военно-учетных документов. Дело в том, что повестки готовят исключительно работники ТЦК и СП, поэтому вручать документ должны также они», — объясняет юрист.
Место для вашей рекламы
При вручении повестки обязательно убедитесь, кто ее вручает. Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказа от получения документа, отмечает собеседница.
В то же время новый порядок наделяет функцией вручения повестки призывникам, военнообязанным и резервистам о явке по вызову в ТЦК и СП еще несколько категорий лиц.
Вручать повестки военнообязанным могут только:
  • представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;
  • представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
  • управляющие многоквартирных домов.
«При этом уполномоченные лица не могут проникать в жилье лица без его согласия с целью вручения повестки», — отмечает она.
Обратите внимание. Указанные категории лиц не вправе самостоятельно выписывать повестки, они могут лишь вручить документ после соответствующего распоряжения о необходимости конкретных военнообязанных явиться по вызову в военкомат от ТЦК и СП.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.