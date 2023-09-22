Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста — Finance.ua

Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста Сегодня 19:15 — Личные финансы

Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста

Во время мобилизации в Украине повестки мужчинам призывного возраста должны вручать только лично, и человеку нужно расписаться в получении документа.

Могут ли передавать военнообязанным повестки через родственников и нужно ли явиться в ТЦК, если документ не вручали лично, в комментарии рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Могут ли вручать повестки через родственников: разъяснение

Иногда бывает так, что представители ТЦК не вручают повестку напрямую, а пытаются передать их мужчинам призывного возраста через родственников. К примеру, когда приходят к ним домой. Но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении.

«Такая повестка не обязывает к явке в ТЦК. Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно этот человек должным образом уведомлен. Если подтверждения уведомления нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку», — говорит Антон Маринич.

По словам специалиста, родственникам такую ​​повестку можно не получать, поскольку существует обязанность вручения ее лично именно тому человеку, чья фамилия указана в документе.

«Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или тем более получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам», — добавляет собеседник.

К слову, звонки из ТЦК на личные телефоны военнообязанных тоже не считаются надлежащим способом оповещения и чисто рекомендательными. Исключения составляют ситуации, когда мужчина является резервистом: тогда он обязан оперативно явиться после звонка из военкомата.

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