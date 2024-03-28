Мобилизируют ли выпускников вузов перед поступлением в магистратуру: ответ президента — Finance.ua

Мобилизируют ли выпускников вузов перед поступлением в магистратуру: ответ президента Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Мобилизируют ли выпускников вузов перед поступлением в магистратуру: ответ президента

Выпускников украинских вузов немобилизационного возраста перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не могут призвать в армию.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в Сумской области.

Так, один из студентов спросил, можно ли предусмотреть в новом законе о мобилизации защиту студентов, которые после выпуска бакалавриата хотят продолжить обучение на магистратуре, интернатуре или аспирантуре.

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«Что касается всеобщей мобилизации, которая с первого дня войны пока не менялась в том или ином направлении. По крайней мере, главные, принципиальные вещи. Я думаю, если они немобилизационного возраста, они никак не подпадут под мобилизацию. Так действует закон», — ответил президент.

По его словам, в сети сейчас много провокативной информации, которая направлена на разъединение общества. Сегодня в Украине действует всеобщая мобилизация, этот закон неизменен по отношению к возрасту.

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«Вы знаете, что есть запросы на изменения, соответствующее законодательство было проголосовано в Верховной Раде — уменьшение возраста с 27 до 25. Но это точно не касается 22, 23, 24 лет. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет», — добавил он.

Напомним, на днях член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что пока нет никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже 25 лет.

Справка Finance.ua:

в Министерстве обороны дали разъяснение, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке;

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных.



УНІАН По материалам:

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