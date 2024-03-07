Мобилизационный резерв Украины: сколько мужчин реально призвать в войско — Finance.ua

Мобилизационный резерв Украины: сколько мужчин реально призвать в войско Сегодня 19:05 — Казна и Политика

Мобилизационный резерв Украины: сколько мужчин реально призвать в войско

На сегодняшний день мобилизационный резерв Украины насчитывает 5 миллионов мужчин. Именно столько украинцев могут призвать на фронт.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Texty.org.ua

По подсчетам аналитиков, все остальные либо уже служат, либо не подлежат мобилизации, либо имеют инвалидность, находятся за границей, в оккупации или имеют другие причины для отсрочки.

В подсчетах исследователи опирались на то, что до полномасштабной войны в Украине проживало чуть меньше 10,5 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

Сколько мужчин за границей и в оккупации

По данным аналитиков, сейчас за границей находятся более 800 тысяч мужчин — большинство из них смогло покинуть страну, поскольку они либо не достигли 18 лет, либо старше 60 лет.

Оккупация забрала из мобилизационного резерва 570 тысяч мужчин.

Количество мужчин, которые за границей / Инфографика Texty.org.ua

Кроме того, от мобилизационного резерва также отминусовали количество мужчин призывного возраста, имеющих инвалидность — таких мужчин больше миллиона. Еще около 125 тысяч — ухаживают за ребенком или взрослым с инвалидностью, 123 тысячи — многодетные отцы.

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«Студентов-мужчин дневной формы обучения, на которых распространяется отсрочка от призыва, по состоянию на 1 января 2022 года было 431 тысяча. Учтем, что 5% могли остаться в оккупации, и вычтем из мобилизационного резерва 408 тысяч», — говорится в исследовании.

Также не учитывали 528 тысяч забронированных мужчин, 26,6 тысячи заключенных и еще 707 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 26 лет.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет. В общей сложности есть около 1,68 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. По нашим оценкам, от мобилизационного резерва нужно отнять чуть более половины — 707 тысяч мужчин в возрасте 18 — 26 лет, не принадлежащих к другим группам, которые мы уже учитывали, — объясняет издание.

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Отмечается, что от мобилизации также освобождены отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, усыновители, близкие родственники погибших в АТО (погибших около 4,5 тысячи). Однако точное количество лиц в данных категориях авторы материала не нашли.

Как выглядит мобилизационный резерв Украины/Инфографика Texty.org.ua

Демографическая ситуация в стране

Также аналитики Texty.org.ua. сформировали демографическую пирамиду населения. Справа женщины, слева мужчины.

Демографическая пирамида населения Украины / Инфографика Texty.org.ua

«Поколения молодежи менее многочисленны, чем поколения людей среднего возраста, из-за низкой рождаемости в первые годы Независимости. Поэтому уменьшение мобилизационного возраста не может существенно увеличить резерв. Кстати, именно поэтому на фронте сейчас так много мужчин в возрасте 35 — 45 лет — в пирамиде их больше всего», — отмечают аналитики.

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В тексте подчеркивают, что война закладывает очень тяжелые демографические последствия для Украины. Численность последующих поколений зависит от количества молодежи и ее готовности строить семьи.

Именно людей в возрасте 25−35 лет у нас очень мало. Очевидно, что все они вместе не смогут родить столько же детей, как многочисленные поколения рожденных в 1980-е, даже при сохранении довоенного уровня рождаемости.

Телеканал 24 По материалам:

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