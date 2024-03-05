Для мобилизации и не только. В Кабмине ответили, откуда возьмут деньги на новые нужды ВСУ — Finance.ua

Для мобилизации и не только. В Кабмине ответили, откуда возьмут деньги на новые нужды ВСУ Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Для мобилизации и не только. В Кабмине ответили, откуда возьмут деньги на новые нужды ВСУ

Кабинет министров Украины планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды страны за счет продолжения аудита и верификации расходов.

Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

У главы правительства поинтересовались, есть ли варианты, чтобы найти сотни миллиардов гривен на дополнительные нужды военных.

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В ответ Шмыгаль напомнил, что мобилизация в Украине продолжается, и цифры он назвать не может. Но в таком вопросе нужно слышать нужды военных.

«Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года. Мы понимаем, что в этом году нам нужно будет принимать решения по дополнительному финансированию. Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства потребуются, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, будут нужны», — рассказал премьер.

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По его словам, при планировании бюджета правительство рассчитывало, как будет продвигаться и вопрос мобилизации, и вопрос оборонной операции, и наших наступательных операций.

В конце января Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации , которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила , что для мобилизации от 400 до 500 тыс. военнообязанных и на дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники может потребоваться увеличение расходов госбюджета-2024 на сумму около 700 млрд грн.

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Глава финкомитета Рады, нардеп от «Слуги Народа» Даниил Гетманцев заявил , что после принятия законопроекта о мобилизации придется пересматривать госбюджет. «Да, это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос… Безусловно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета», — сказал Гетманцев.

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