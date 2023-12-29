Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных — Finance.ua

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Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных

Казна и Политика
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Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных
Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных
Народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что в украинском бюджете нет денег на обеспечение полумиллиона мобилизованных. По словам нардепа, такая сумма должна составлять 580 млрд грн.
Об этом политик заявил в интервью «Украинской правде».
Нардеп сказал, что в законопроекте о мобилизации не указана цифра в полмиллиона человек, и в любом случае в Украине нет таких больших денег.
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«Есть ли деньги на мобилизацию дополнительно 500 тысяч человек здесь и сейчас в армию? Нет», — заявил он
Как отметил чиновник, в текущем году военный бюджет составлял 1,9 триллиона гривен, тогда как сумма на следующий год составляет 1,6 триллиона.
«Минус 300 миллиардов, которые мы будем искать. Уже такая математика подводит нас к выводу, что денег уже не хватает на текущую численность и нужды армии», — пояснил он.
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Железняк добавляет, что на обеспечение полумиллионного войска необходимо около 580 миллиардов гривен. Эти деньги лягут на ту часть бюджета Украины, которая формируется из внутренних доходов.
«Таких денег мы, к сожалению, найти не сможем. Мы обеспечиваем армию за свои деньги внутренних доходов — налоги, таможня, немного приватизация и несколько сотен миллионов долларов от Норвегии. Все остальные международные партнеры не финансируют военные расходы», — говорит Железняк.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве финансов ожидают предложений от Минобороны и Генштаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию;
  • Украина ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны по пять миллиардов гривен. С возможностями государства в этой сфере не сможет сравниться ни одна волонтерская или общественная организация;
  • директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы возрастут из-за войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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