Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных — Finance.ua

Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных

Народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что в украинском бюджете нет денег на обеспечение полумиллиона мобилизованных. По словам нардепа, такая сумма должна составлять 580 млрд грн.

Об этом политик заявил в интервью « Украинской правде ».

Нардеп сказал, что в законопроекте о мобилизации не указана цифра в полмиллиона человек, и в любом случае в Украине нет таких больших денег.

«Есть ли деньги на мобилизацию дополнительно 500 тысяч человек здесь и сейчас в армию? Нет», — заявил он

Как отметил чиновник, в текущем году военный бюджет составлял 1,9 триллиона гривен, тогда как сумма на следующий год составляет 1,6 триллиона.

«Минус 300 миллиардов, которые мы будем искать. Уже такая математика подводит нас к выводу, что денег уже не хватает на текущую численность и нужды армии», — пояснил он.

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Железняк добавляет, что на обеспечение полумиллионного войска необходимо около 580 миллиардов гривен. Эти деньги лягут на ту часть бюджета Украины, которая формируется из внутренних доходов.

«Таких денег мы, к сожалению, найти не сможем. Мы обеспечиваем армию за свои деньги внутренних доходов — налоги, таможня, немного приватизация и несколько сотен миллионов долларов от Норвегии. Все остальные международные партнеры не финансируют военные расходы», — говорит Железняк.

Справка Finance.ua:

в Министерстве финансов ожидают предложений от Минобороны и Генштаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию;

Украина ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны по пять миллиардов гривен. С возможностями государства в этой сфере не сможет сравниться ни одна волонтерская или общественная организация;



директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы возрастут из-за войны.



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