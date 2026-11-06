В Киеве самая плохая ситуация со светом и водой

Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электро- и водоснабжением наблюдается в Киеве.

По его словам, жители и предприятия столицы сталкиваются с длительными отключениями, что является следствием российских атак на энергетику и невыполнение решений по подготовке города к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил по результатам селекторного совещания, посвященного ликвидации последствий российских ударов и ситуации с энергоснабжением в регионах.

«Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики», — отметил Зеленский.

Дополнительное оборудование для возобновления энергоснабжения

По словам Президента, правительство обеспечивает дополнительные меры по стабилизации ситуации, в частности, поставки необходимого оборудования и ускорения восстановительных работ.

Зеленский сообщил, что у Украины есть договоренности с Германией и Испанией по поставке генераторов, кабелей и другого оборудования. Соответствующие вопросы он обсуждал с лидерами государств и представителями компаний на зарубежных визитах.

В ходе селекторного совещания также заслушали доклады по ситуации в Днепре, Харькове, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Сумской и Киевской областях.