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В Киеве самая плохая ситуация со светом и водой

Казна и Политика
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В Киеве самая плохая ситуация со светом и водой
В Киеве самая плохая ситуация со светом и водой
Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электро- и водоснабжением наблюдается в Киеве.
По его словам, жители и предприятия столицы сталкиваются с длительными отключениями, что является следствием российских атак на энергетику и невыполнение решений по подготовке города к отопительному сезону.
Об этом глава государства сообщил по результатам селекторного совещания, посвященного ликвидации последствий российских ударов и ситуации с энергоснабжением в регионах.
«Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики», — отметил Зеленский.

Дополнительное оборудование для возобновления энергоснабжения

По словам Президента, правительство обеспечивает дополнительные меры по стабилизации ситуации, в частности, поставки необходимого оборудования и ускорения восстановительных работ.
Зеленский сообщил, что у Украины есть договоренности с Германией и Испанией по поставке генераторов, кабелей и другого оборудования. Соответствующие вопросы он обсуждал с лидерами государств и представителями компаний на зарубежных визитах.
В ходе селекторного совещания также заслушали доклады по ситуации в Днепре, Харькове, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Сумской и Киевской областях.
Особое внимание было уделено работе государственных и частных энергетических компаний. С их представителями обсудили необходимость привлечения дополнительных ремонтных бригад и ускорения восстановления поврежденной инфраструктуры.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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