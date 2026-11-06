0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания предоставит Украине 437 млн ​​евро помощи: куда пойдут средства

Казна и Политика
13
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Испания предоставит Украине 437 млн ​​евро помощи: куда пойдут средства
Испания предоставит Украине 437 млн ​​евро помощи: куда пойдут средства
По итогам переговоров в Мадриде 5 ноября премьер-министр Педро Санчес объявил новый пакет военной помощи для Украины.
Украина и Испания обсудили усиление оборонной поддержки на фоне российских атак, которые все больше затрагивают не только энергетику, но и транспортную инфраструктуру.
О новой помощи сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице.
Читайте также
«На протяжении всех лет этой войны Испания нам последовательно помогает и поддерживает. И есть новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании. Спасибо!», — написал Зеленский.
Читайте также
Конкретный перечень вооружения и оборудования, которые войдут в новый пакет, пока не обнародован. Президент лишь отметил, что во время переговоров речь шла о первоочередных потребностях Украины в обороне.
Зеленский рассказал Санчесу об атаках на энергетику, логистические объекты и железную дорогу. По словам президента, масштабы повреждений железнодорожного транспорта в этом году стали особенно значительными.
Ранее говорилось, что Испания стала крупнейшим покупателем базового украинского продукта с начала года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems