Испания предоставит Украине 437 млн ​​евро помощи: куда пойдут средства

Конкретный перечень вооружения и оборудования, которые войдут в новый пакет, пока не обнародован. Президент лишь отметил, что во время переговоров речь шла о первоочередных потребностях Украины в обороне.
Зеленский рассказал Санчесу об атаках на энергетику, логистические объекты и железную дорогу. По словам президента, масштабы повреждений железнодорожного транспорта в этом году стали особенно значительными.
Ранее говорилось, что Испания стала крупнейшим покупателем базового украинского продукта с начала года.