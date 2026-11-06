Испания предоставит Украине 437 млн ​​евро помощи: куда пойдут средства

По итогам переговоров в Мадриде 5 ноября премьер-министр Педро Санчес объявил новый пакет военной помощи для Украины.

Украина и Испания обсудили усиление оборонной поддержки на фоне российских атак, которые все больше затрагивают не только энергетику, но и транспортную инфраструктуру.

О новой помощи сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице

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«На протяжении всех лет этой войны Испания нам последовательно помогает и поддерживает. И есть новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании. Спасибо!», — написал Зеленский.

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Конкретный перечень вооружения и оборудования, которые войдут в новый пакет, пока не обнародован. Президент лишь отметил, что во время переговоров речь шла о первоочередных потребностях Украины в обороне.

Зеленский рассказал Санчесу об атаках на энергетику, логистические объекты и железную дорогу. По словам президента, масштабы повреждений железнодорожного транспорта в этом году стали особенно значительными.