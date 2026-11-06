Более 9 млн грн в госбюджет: результаты работы WIM-комплексов в октябре

Грузовики с существенным превышением установленных габаритно-весовых норм — один из факторов быстрого разрушения дорожного покрытия.

9,67 млн ​​грн поступлений в государственный бюджет от штрафов за перегрузку грузовиков. За месяц было вынесено 593 постановления, пишет В октябре система автоматического габаритно-весового контроля WIM обеспечилав государственный бюджет от штрафов за перегрузку грузовиков. За месяц было вынесено 593 постановления, пишет Агентство восстановления

Каждый рейс такого перегруженного транспорта разбивает асфальт, покидает путей, образует трещины, превращая дороги в аварийные участки.

Ущерб от нарушения габаритно-весовых параметров исчисляется миллионами гривен.

Агентство восстановления продолжает развивать и удерживать сеть WIM (Weigh-in-Motion) — современных площадок взвешивания в движении. Это комплекс круглосуточного и полностью автоматического габаритно-весового контроля, который фиксирует нарушения без остановки автомобилей. В октябре благодаря системе автоматической фиксации нарушений в государственный бюджет поступило 9667770 грн штрафов. Было вынесено 593 постановления.

Наибольшее количество нарушений в октябре зафиксировано в таких областях

Киевская область — 171

Днепропетровская область — 65

Винницкая область — 64.

Как это действует

Встроенные в асфальтовое покрытие датчики считывают общую массу и осевые погрузки грузовика без изменения скоростного режима движения. Специальные камеры распознают номера, фиксируют габаритные параметры и скорость.

Данные автоматически передаются в Укртрансбезопасность, где формируется постановление об административном правонарушении.