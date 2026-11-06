Более 9 млн грн в госбюджет: результаты работы WIM-комплексов в октябре

Грузовики с существенным превышением установленных габаритно-весовых норм — один из факторов быстрого разрушения дорожного покрытия.
В октябре система автоматического габаритно-весового контроля WIM обеспечила 9,67 млн грн поступлений в государственный бюджет от штрафов за перегрузку грузовиков. За месяц было вынесено 593 постановления, пишет Агентство восстановления.
Каждый рейс такого перегруженного транспорта разбивает асфальт, покидает путей, образует трещины, превращая дороги в аварийные участки.
Ущерб от нарушения габаритно-весовых параметров исчисляется миллионами гривен.
Агентство восстановления продолжает развивать и удерживать сеть WIM (Weigh-in-Motion) — современных площадок взвешивания в движении. Это комплекс круглосуточного и полностью автоматического габаритно-весового контроля, который фиксирует нарушения без остановки автомобилей. В октябре благодаря системе автоматической фиксации нарушений в государственный бюджет поступило 9667770 грн штрафов. Было вынесено 593 постановления.
Наибольшее количество нарушений в октябре зафиксировано в таких областях
Киевская область — 171
Днепропетровская область — 65
Винницкая область — 64.
Как это действует
Встроенные в асфальтовое покрытие датчики считывают общую массу и осевые погрузки грузовика без изменения скоростного режима движения. Специальные камеры распознают номера, фиксируют габаритные параметры и скорость.
Данные автоматически передаются в Укртрансбезопасность, где формируется постановление об административном правонарушении.
«Призываем перевозчиков и водителей грузового транспорта добросовестно соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Защита дорожной инфраструктуры — это общая ответственность» — предупреждает Минвосстановление.