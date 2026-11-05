Международные резервы Украины превысили $49 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 года по предварительным данным составили $49,08 млрд. В октябре они увеличились на 4,2% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Динамику международных резервов определяли несколько факторов

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке в октябре поступило $3 690,5 млн, из них:

$3 285,9 млн от ЕС;

$404,6 млн через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $4,6 млрд от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Эти средства не зачисляются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением относительно использования. Однако в случае их продажи правительством Национальному банку за гривну для последующего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

В октябре правительство конвертировало в гривну $4,6 млрд таких средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.

Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка. Учитывая это, операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $242,3 млн, в том числе:

$197,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$37,2 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $252,8 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке

Согласно балансовым данным НБУ в октябре продал на валютном рынке $6 051,2 млн и купил $0,4 млн. Чистая продажа валюты составила $6 050,8 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов

В октябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на $204,4 млн.