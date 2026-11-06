Налоговая нагрузка на компании: в Украине и за границей. Часть 2

первой части материала Finance.ua разбирал налоговую нагрузку украинского бизнеса — налог на прибыль, налоги и взносы с зарплат, НДС, налогообложение дивидендов и особенности упрощенной системы.

Эта часть посвящена тому, как устроено налогообложение бизнеса в Европе. Для сравнения выбрали четыре страны, которые являются популярными направлениями для украинского бизнеса и приняли наибольшее количество украинских беженцев — Германию, Польшу, Чехию и Испанию.

В то же время, сравнивать страны только по ставке налога на прибыль недостаточно. В Германии федеральная ставка составляет 15%, в Польше — 19%, в Чехии — 21%, в Испании — 25%. В то же время в Германии вместе с солидарным сбором и торговым налогом совокупная корпоративная нагрузка может достигать около 30%.

Для бизнеса важны также НДС, налоги и социальные взносы с зарплат, налогообложение дивидендов, местные налоги, расходы на бухгалтерию и аудит и требования к отчетности. В разных странах также действуют льготные режимы для малого бизнеса, стартапов и отдельных отраслей.

Поэтому Finance.ua рассматривает не только ставки налога на прибыль, но и всю основную структуру налоговой нагрузки — от стоимости работника и НДС до налогообложения дивидендов и доступных льгот.

Дополнительно, чтобы корректно сравнивать налоговую нагрузку в разных странах, важно различать несколько основных понятий:

Налог на прибыль предприятий (CIT, Corporate Income Tax) — налог, который компания уплачивает со своей налогооблагаемой прибыли.

— налог, который компания уплачивает со своей налогооблагаемой прибыли. Оборот или доход компании — общая сумма денег, полученных от продажи товаров или услуг.

— общая сумма денег, полученных от продажи товаров или услуг. Налогооблагаемая прибыль — часть прибыли, с которой по правилам конкретной страны рассчитывается налог на прибыль.

— часть прибыли, с которой по правилам конкретной страны рассчитывается налог на прибыль. НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог на потребление, включаемый в стоимость товаров и услуг.

— косвенный налог на потребление, включаемый в стоимость товаров и услуг. НДФЛ - налог на доходы физических лиц.

- налог на доходы физических лиц. Социальные взносы — обязательные платежи, связанные с социальным страхованием работников.

ЕСВ — единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в Украине.

— единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в Украине. Дивиденды - часть прибыли компании, которую она распределяет между владельцами.

- часть прибыли компании, которую она распределяет между владельцами. Налоговая нагрузка - общая сумма налогов и обязательных взносов, которую нужно уплатить по определенной модели деятельности.

- общая сумма налогов и обязательных взносов, которую нужно уплатить по определенной модели деятельности. Tax wedge (налоговый клин) - показатель, используемый OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) для оценки налоговой нагрузки на труд.

- показатель, используемый OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) для оценки налоговой нагрузки на труд. Налоговый кредит по НДС — сумма входящего НДС, которую плательщик в установленных условиях может учесть в случае определения суммы НДС к уплате.

— сумма входящего НДС, которую плательщик в установленных условиях может учесть в случае определения суммы НДС к уплате. Налоговая льгота - предусмотренное законодательством уменьшение налогового обязательства или применение специального режима налогообложения при определенных условиях.

- предусмотренное законодательством уменьшение налогового обязательства или применение специального режима налогообложения при определенных условиях. Налоговая резидентность - статус, определяющий, в какой стране физическое или юридическое лицо считается налоговым резидентом и по каким правилам должно платить налоги.

- статус, определяющий, в какой стране физическое или юридическое лицо считается налоговым резидентом и по каким правилам должно платить налоги. Налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения — международное соглашение между двумя странами, которое определяет, какое государство имеет право облагать налогом определенный доход и как избежать его налогообложения дважды.

— международное соглашение между двумя странами, которое определяет, какое государство имеет право облагать налогом определенный доход и как избежать его налогообложения дважды. Gewerbesteuer - торговый налог в Германии, уплачиваемый компаниями в пользу муниципалитетов.

Справка Finance.ua CIT, НДС, НДФЛ и подобные сокращения в материале используются для удобства. Ставки и правила приведены для обычных случаев и могут различаться в зависимости от вида деятельности, размера компании, структуры принадлежности, налогового резидентства и остальных событий.

Германия: 15% корпоративного налога не означает 15% общей нагрузки

Германия — хороший пример того, почему одна ставка CIT не дает полной картины. Федеральная ставка корпоративного налога составляет 15%. Дополнительно на сумму этого налога начисляется солидарный сбор в размере 5,5%. Вместе корпоративный налог и солидарный сбор дают около 15,8 % налогооблагаемой прибыли.

Налог в Германии, источник фото: pexels

Но есть еще Gewerbesteuer — торговый налог, устанавливаемый муниципалитетами.

Его ставка зависит от конкретного города. Базовая ставка составляет 3,5%, после чего она умножается на муниципальный коэффициент. Именно поэтому в Германии нет единой общенациональной совокупной ставки корпоративного налога.

По данным Germany Trade & Invest, средняя корпоративная нагрузка составляет около 30%, хотя конкретная ставка зависит от месторасположения компании.

Дивиденды в Германии

Для частного акционера стандартное налогообложение распределенной прибыли предусматривает 25% налога на капитальный доход. На этот налог также начисляется солидарный сбор, поэтому эффективная стандартная ставка составляет 26, 375%.

Справка Finance.ua Если для простоты взять 100 евро прибыли и использовать совокупную корпоративную нагрузку около 30%: 100 евро — 30 евро корпоративных налогов — 70 евро после корпоративного налогообложения — 18,46 евро налога на дивиденды — 51,54 евро у владельца.

В этой упрощенной модели суммарная нагрузка составляет около 48,5%. Но это именно модель для иллюстрации. Реальный результат зависит от муниципалитета, статуса владельца, структуры владения и применимых международных правил.

Польша: стандартные 19%, но малый бизнес может применять 9%

В Польше стандартная ставка корпоративного налога CIT составляет 19%.

В то же время для малого плательщика или начинающей деятельность компании может применяться ставка 9% — если выполняются установленные законодательством условия.

Налог в Польше, источник фото: pexels

Среди ключевых критериев 2026 года — доход в пределах установленного лимита 2 млн евро и соответствие статуса малого плательщика или новосозданной компании.

Для отдельных видов доходов, в том числе капитальных доходов, ставка 9% не применяется.

НДС в Польше

Стандартная ставка НДС в Польше составляет 23%. Для отдельных продуктов и услуг используются пониженные ставки.

НДС особенно важен для компаний, работающих с конечными потребителями. Если бизнес не может полностью перевести налог на покупателя из-за рыночной конкуренции, более высокая ставка может влиять на конечную цену или маржу.

Для B2B-компании ситуация иная: при выполнении условий плательщик может получать налоговый кредит, поэтому номинальная ставка НДС не равна его окончательным расходам.

Дивиденды в Польше

Общая внутренняя ставка удерживаемого с дивидендов налога составляет 19%. Для трансграничных выплат ставка может быть снижена в соответствии с международным соглашением об избежании двойного налогообложения или примененного освобождения.

Справка Finance.ua Если для простоты взять 100 евро прибыли: 100 евро — 19 евро CIT — 81 евро после корпоративного налога — 15,39 евро налога на дивиденды — 65,61 евро у владельца.

В такой упрощенной модели совокупная налоговая нагрузка составляет 34,39%. Но если компания отвечает условиям 9% CIT, результат будет другой.

Чехия: 21% CIT без отдельного местного налога на прибыль

В Чехии стандартная ставка корпоративного налога составляет 21%. Отдельного регионального или муниципального налога на корпоративную прибыль нет. Для отдельных инвестиционных фондов и пенсионных структур существуют специальные ставки, но для обычной компании базовый ориентир — 21%.

Налог в Чехии

НДС

Стандартная ставка НДС в Чехии составляет 21%, сниженная — 1 2%. Для отдельных продуктов и услуг действуют особые правила, а для книжек ставка нулевая.

Дивиденды

Для резидентов Чехии стандартная ставка на содержание дивидендов составляет 15%. Для нерезидентов также базово применяется 15%, но международные соглашения могут предусматривать более низкую ставку.

Справка Finance.ua Если условно взять 100 евро прибыли: 100 евро — 21 евро CIT — 79 евро → 11,85 евро налога на дивиденды — 67,15 евро владельцу.

У такой модели суммарная нагрузка составляет 32,85%. Для украинского владельца это не окончательный расчет: при выплате дивидендов нерезиденту нужно отдельно учитывать налоговое соглашение между Чехией и страной резидентства получателя.

Испания: 25% стандартной ставки, но иная картина для малого бизнеса

В Испании общая ставка корпоративного налога в 2026 году составляет 25%. Однако для малого бизнеса действуют более низкие ставки.

Налог в Испании

Для микропредприятий с чистым оборотом за предыдущий период менее 1 млн евро 2026 года применяется:

19 % на первые 50 тыс. евро базы налогообложения;

21 % на часть базы свыше 50 тыс. евро.

Для предприятий, отвечающих критериям режима компаний уменьшенного размера, ставка в 2026 году составляет 23%.

Для вновь созданных компаний и стартапов предусмотрена ставка 15% при условии соответствия требованиям соответствующих режимов. Поэтому для малого бизнеса фраза «в Испании налог на прибыль — 25%» будет неполной.

Дивиденды в Испании

Для физического лица дивиденды входят в доходы от сбережений и облагаются налогом по прогрессивной шкале:

19% - первые 6 тыс. евро;

21% - от 6 тыс. до 50 тыс. евро;

23% - от 50 тыс. до 200 тыс. евро;

27% - от 200 тыс. до 300 тыс. евро;

30% - более 300 тыс. евро.

Для нерезидента без постоянного представительства общая ставка на удержание дивидендов составляет 19%, но налоговое соглашение может ее уменьшать.

Если для упрощения взять стандартные 25% CIT и предположить, что весь остаток выплачивается физическому лицу и попадает в первый диапазон налогообложения дивидендов, из 100 евро прибыли владельцу останется 60,75 евро.

Но для больших дивидендных доходов фактический результат будет другим из-за прогрессивной шкалы.

Сравнение основных ставок в 2026 году

Показатель Украина Германия Польша Чехия Испания Стандартный CIT 18 % 15 % + солидарный сбор + Gewerbesteuer 19 % 21 % 25 % Ориентир совокупной корпоративной нагрузки 18 %* ориентировочно 30 % 19 %* 21 % 25 % Льготный режим для малого бизнеса ЕН для соответствующих плательщиков зависит от структуры 9 % по условиям отдельных общих льготных ставок для обычных компаний нет 19 % / 21 % для микропредприятий Стандартный НДС 20 % 19 % 23 % 21 % 21 % Дивиденды физлицу, базовая внутренняя ставка 5 % ПДФЛ + 5 % ВС** 25 % + солидарный сбор 19 % 15 % 19-30 %

* Не учитываются другие налоги и взносы.

** Для дивидендов от резидента — плательщика налога на прибыль. Для других видов дивидендов ставки могут отличаться

Что происходит с 100 евро прибыли

Чтобы увидеть разницу между корпоративным налогом и налогообложением владельца, можно использовать условную модель: у компании есть 100 евро прибыли до уплаты корпоративного налога, а после этого весь остаток выплачивается физическому лицу — владельцу.

Страна Прибыль до налогов После CIT После дивидендного налога* Германия 100 евро ориентировочно 70 евро ориентировочно 51,54 евро Польша 100 евро 81 евро 65,61 евро Чехия 100 евро 79 евро 67,15 евро Испания 100 евро 75 евро 60,75 евро

* Условный расчет для резидента соответствующей страны и стандартных внутренних ставок. Не учитывается налоговые соглашения, льготы, специальные режимы, особенности нерезидентов и другие корректировки.

Для Польши — 19% CIT и 19% налога на дивиденды. Для Чехии — 21% и 15%. Для Испании — 25% и первый диапазон 19%. Для Германии использована ориентировочная совокупная корпоративная нагрузка около 30% и эффективная ставка на дивиденды 26,375%.

Это не означает, что владелец каждой компании в этих странах будет фактически получать именно такие суммы. Цель расчета — продемонстрировать главный принцип: корпоративный налог и налог на дивиденды — два разных уровня налогообложения.

Реинвестирование все меняет

Представим, компания заработала 100 тыс. евро и не выплачивает прибыль владельцу, а оставляет ее для развития. В этом случае налог на дивиденды на этом этапе не возникает. Это важное отличие.

Реинвестирование играет важную роль в налоге для бизнеса, источник фото: pexels

Если компания ежегодно выводит всю прибыль владельцу, нужно считать два уровня налогообложения: сначала прибыль компании, затем дивиденд.

Если же компания быстро растет и реинвестирует прибыль в оборудование, персонал, маркетинг или новые рынки, для нее гораздо важнее:

ставка CIT;

правила амортизации;

возможность переносить убытки;

налоговые кредиты;

инвестиционные льготы;

специальные режимы для стартапов;

налогообложение конкретных видов доходов.

Поэтому бизнес с прибылью 100 тыс. евро, который все реинвестирует, и бизнес с такой прибылью, полностью выплачиваемой его владельцу, фактически имеют разную налоговую модель.

Зарплата: где бизнес расходует больше

Для компаний с большим количеством работников налог на прибыль может быть далеко не главной статьей налоговой нагрузки.

Для сравнения стран OECD использует показатель tax wedge. Он показывает разницу между полной стоимостью труда для работодателя и чистой суммой, получаемой работником, и включает налог на доходы и социальные взносы работника и работодателя.

Согласно последним доступным данным OECD за 2025 год для одинокого работника без детей со средней зарплатой tax wedge составлял:

Страна Tax wedge, 2025 Германия 49,3 % Испания 41,4 % Чехия 41,2 % Польша 35 %

В среднем по OECD показатель составил 35,1%.

Эти цифры не означают, что именно такой процент будет удержан с зарплаты каждого работника. Это стандартизированная модель OECD для конкретного типа домохозяйства и дохода.

Но она хорошо демонстрирует принцип: в бизнесе с большим фондом оплаты труда налоги и социальные взносы могут значительно больше повлиять на себестоимость, чем разница между ставками корпоративного налога.

НДС: высокая ставка не всегда означает высокую нагрузку на компанию

Стандартные ставки НДС в странах, которые мы исследуем:

Страна Стандартный НДС Германия 19 % Польша 23 % Чехия 21 % Испания 21 %

Для разных категорий товаров и услуг во всех странах действуют пониженные ставки или специальные правила. Например, в Чехии стандартная ставка составляет 21%, а пониженная — 12%; в Германии стандартная ставка — 19%; в Испании — 21%.

Однако НДС нельзя просто добавить в корпоративный налог и назвать полученную сумму «налогами компании». Для зарегистрированного плательщика НДС налог с продаж может быть уменьшен на входящий НДС по приобретенным товарам и услугам, если выполняются соответствующие условия. Потому экономический эффект НДС зависит от структуры бизнеса.

Для компании, которая продает услуги другому бизнесу — плательщику НДС, ситуация может быть одна. Для магазина, который продает товары конечному потребителю, — другая. Именно поэтому ставка 23% в Польше не означает автоматически, что польский бизнес «платит на 3 процентных пункта больше», чем украинский.

Административные издержки

Еще одна статья расходов, которую сложно увидеть в сравнительной таблице — администрирование. Компании должны вести бухгалтерский учет, подавать налоговую отчетность, рассчитывать зарплаты, вести документы по НДС и выполнять другие регуляторные требования.

В некоторых случаях добавляются:

обязательный аудит;

налоговый консультант;

юридическое сопровождение;

трансфертное ценообразование;

отчетность по международным операциям;

документация по связанным компаниям;

требования к электронному документообороту;

местные корпоративные и административные платежи.

К примеру, в Германии компании должны вести бухгалтерский учет, а вместе с налоговой декларацией подавать электронный баланс E-Bilanz. Корпоративная и торговая налоговые декларации подаются каждый год.

В Чехии декларация по CIT по общему правилу подается в течение трех месяцев после завершения налогового периода, четырех месяцев в случае электронной подачи и шести месяцев для компаний, которые проходят аудит или подают декларацию через зарегистрированного налогового советника.

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Поэтому для небольшой компании важно считать не только сумму налогов, но стоимость их администрирования. Если экономия на корпоративном налоге составляет несколько тысяч евро в год, но бухгалтерское и юридическое сопровождение стоит на несколько тысяч больше, номинально более низкая ставка уже не означает более низкую общую стоимость бизнеса.

Налоговые льготы могут быть важнее базовой ставки

Отдельно следует учитывать специальные режимы. В Польше часть малых и вновь созданных компаний при установленных условиях может применять 9% CIT вместо стандартных 19%.

В Испании в 2026 году микропредприятия с оборотом до 1 млн евро облагаются по ставкам 19% на первые 50 тыс. евро налоговой базы и 21% на остальные. Для компаний уменьшенного размера действует ставка 23%, а для вновь созданных компаний и стартапов — 15% при соответствующих условиях.

Источник фото: pexels

В Чехии действуют специальные ставки для отдельных инвестиционных и пенсионных структур.

Следовательно, компания должна сравнивать не только стандартные ставки, но и проверять, имеет ли она право на специальный режим.

Что важно именно украинскому предпринимателю

Регистрация компании в ЕС не означает автоматического прекращения налоговых обязательств в Украине. Если владелец живет в Украине, но регистрирует компанию, например в Польше, нужно отдельно анализировать его налоговое резидентство, место фактического управления компанией, наличие постоянного представительства, правила контролируемых иностранных компаний и налогообложение дивидендов.

Это же касается ситуации, когда компания формально находится в одной стране, но ее работники, руководитель, клиенты или фактическая операционная деятельность остаются в другой.

Для украинского владельца также важно учитывать международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому модель «открою компанию в стране X и буду платить там только X %» может оказаться слишком упрощенной.

Где налоговая нагрузка ниже?

Если смотреть только на стандартную ставку налога на прибыль, Польша — 19%, Чехия — 21%, Испания — 25%, тогда как в Германии сама ставка корпоративного налога составляет 15%, но общая корпоративная нагрузка из-за торгового налога в среднем близка к 30%.

Справка Finance.ua Однако из этого нельзя сделать вывод об общей стоимости ведения бизнеса.

Польская компания, отвечающая условиям 9% CIT, находится в другой ситуации, чем компания, которая платит стандартные 19%. Испанское микропредприятие в 2026 году может облагать налогом первые 50 тыс. евро налоговой базы по ставке 19%, тогда как крупная стандартная компания платит 25%.

Налоговая нагрузка в Европе, источник фото: pexels

В Германии место регистрации внутри страны может оказывать влияние на торговый налог. В Украине компания может выбирать между общей и, в соответствии с условиями, упрощенной системами.

Поэтому корректнее говорить не об одной «самой выгодной» стране, а о разной налоговой нагрузке для разных моделей бизнеса.

Вывод

Налоговая ставка — только первая цифра, которую следует учесть перед регистрацией или релокацией компании.

В Польше базовая ставка налога на прибыль составляет 19%, в Чехии — 21%, в Испании — 25%, а в Германии совокупная корпоративная нагрузка с учетом торгового налога составляет около 30%. В то же время, во всех странах есть специальные режимы и льготы для отдельных категорий бизнеса.

Реальная налоговая стоимость зависит не только от CIT. Для работодателя важны налоги и взносы с зарплат, для компании, выплачивающей прибыль владельцу — налогообложение дивидендов, а для B2C-бизнеса — НДС. Украинскому предпринимателю во время релокации также следует учитывать налоговое резидентство, место фактического управления компанией и правила международного налогообложения.