Бизнес хуже оценивает перспективы работы

С середины августа россия усилила воздушные атаки на Киев в дневное время — период наибольшей деловой активности. В октябре воздушные тревоги в Киеве продолжались 58 часов в дневное время — третий самый высокий показатель с начала войны.

Всего в течение месяца столица находилась под воздушной тревогой 195 часов — на 20% меньше м/м, но почти в четыре раза больше среднемесячного показателя января-августа 2026 года.

Об этом говорится в аналитике Центра экономической стратегии

Дневные тревоги оказывают наибольшее влияние на экономическую активность, поскольку заставляют часть бизнеса приостанавливать работу.

Час простоя

По оценке министра экономики Украины, каждый час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит экономике около $45 млн.

ВВП

После падения на 28,8% в 2022 году, экономика Украины начала восстанавливаться, однако темпы роста постепенно замедляются. После роста на 5,5% в 2023 году, реальный ВВП вырос на 2,9% в 2024 году и на 1,8% в 2025 году. Более слабые результаты в значительной степени объясняют последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и другими военными вызовами.

Рынок труда

Рынок труда Украины очень остро ощущает на себе все вызовы полномасштабной войны. Экономический шок начала российского вторжения повлек за собой падение как спроса, так и предложения труда — бизнесы не нанимали, а люди не подавались на работу.

В середине января 2026 количество новых резюме довольно стремительно возросло и впервые с 2022 года пересекло довоенные показатели. Объем новых вакансий колеблется в промежутке 120−130%. Важно: это не значит, что вакансий больше, чем резюме. На одну новую вакансию приходится в среднем 2,5 новых резюме.

В последние несколько лет в Украине наблюдалось уменьшение уровня безработицы, однако уровень бедности в целом оставался высоким. В 2026 году сокращение безработицы фактически остановилось.

За 2025 год из Украины через западные и юго-западные границы выехало на 303 тыс. больше граждан Украины, чем въехало. Это на 34% меньше, чем в 2024 году (тогда выехало на 459 тыс. украинских граждан больше, чем вернулось домой).

Ожидание бизнеса и граждан

В октябре 2026 года сезонно скорректированный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) ухудшился до 45,8 — самого низкого показателя с июня-июля 2024 года, когда на ожидания бизнеса негативно повлияли длительные отключения электроэнергии.

Оригинальные данные ИОДА также ухудшились в октябре и остались в отрицательной зоне. Сезонно скорректированные данные позволяют увидеть реальные тенденции.

Как сообщает НБУ, негативно на настроения бизнеса в октябре повлияли усиление российских атак на энергетическую, производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, возобновление отключений электроэнергии, удорожание горючего, ограничение экспорта продукции из-за блокирования портов и дефицит квалифицированных кадров.

Изменения в ожиданиях бизнеса являются важным субъективным показателем экономической ситуации, сигнализирующей о постепенном восстановлении или ухудшении деловой активности.

Кстати, малый бизнес в Украине остается одним из направлений, по которым люди ищут возможности для самозанятости и заработка. Сегодня украинский малый бизнес определяется не только идеей, но и способностью к адаптации и уникальной гибкости: военное состояние, энергетическая нестабильность и внутренняя миграция населения — все это оказывает непосредственное влияние на его функциональность.