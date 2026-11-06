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Зеленский назвал сумму помощи, которую США так и не предоставили Украине

Казна и Политика
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Зеленский призвал США возобновить помощь Украине
Зеленский призвал США возобновить помощь Украине
Украина должна добиваться от США возобновления помощи на $16 млрд, которую ранее остановили, а также работать над привлечением дополнительной поддержки. Для этого Киеву необходимо наладить диалог с новой политической конфигурацией в Вашингтоне и консолидировать двухпартийную поддержку.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью национальному телемарафону «Единые новости», передает «Интерфакс-Украина».
«Сейчас у нас могут вырасти шансы на получение дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки. У Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя. Пока идет война как минимум. И поэтому нужно работать над пакетом от Соединенных Штатов Америки. Нужно поднимать вопрос о том, что из прошлых договоренностей и решений 16 миллиардов были остановлены и не предоставлены Украине. Мы благодарны за все, что было дано, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться», — сказал Зеленский.

Украина работает над гарантиями безопасности перед переговорами в ОАЭ

Президент также подчеркнул необходимость быстро объединить двухпартийную поддержку Украины в Вашингтоне с учетом перераспределения политических сил после выборов в США.
Отдельно Зеленский прокомментировал встречу в Брюсселе с участием представителей Европейского Союза, НАТО и США, в ходе которой обсуждали гарантии безопасности для Украины.
По его словам, итоговый документ должен содержать четкий список конкретных мер, средств и сроков реагирования партнеров в случае повторной российской агрессии.
Нынешние консультации должны подготовить ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах 10−11 ноября.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
БюджетФинансовая помощьСШАЗеленский
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