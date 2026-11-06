0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финкомитет рекомендовал продлить 50% налог на прибыль банков

Казна и Политика
26
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Банковская система имеет достаточный запас прочности
Банковская система имеет достаточный запас прочности
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 15262. Документ предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.
Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
«Предлагаем продлить на 2027 год повышенную ставку налога на прибыль банков — 50%, с сохранением запрета уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет», — сообщил Гетманцев.

Сколько дополнительных средств получит бюджет

По словам Гетманцева, продление действия повышенной ставки налога должно обеспечить государственному бюджету дополнительные 38,5 млрд грн. Эти поступления уже заложены в проекте бюджета на 2027 год.
«Они нужны для финансирования обороны и обеспечения войск. Пока идет война, государство должно мобилизовать внутренние ресурсы для защиты страны», — подчеркнул нардеп.
Гетманцев также объяснил, что значительную часть процентных доходов банки получают от ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ с низким кредитным риском. Поэтому часть доходов финансовых учреждений от государственных инструментов должна возвращаться в бюджет посредством налогов и направляться на финансирование обороны.
В то же время председатель комитета отметил, что даже при действующей ставке налога на прибыль в размере 50% банки сохраняют высокую доходность.

Хватит ли банкам капитала для кредитования экономики

Банковская система имеет достаточный запас прочности. По оценке НБУ, банки, на которые приходится подавляющее большинство активов сектора, способны кредитовать экономику и выполнять свои обязательства даже при продолжительном кризисе.
«С уважением отношусь к работе банков, которые даже в сложных условиях обеспечивают платежи, сохраняют средства граждан и кредитуют бизнес. Но когда украинцы поддерживают армию со своих зарплат, а предприниматели работают, несмотря на разрушения и потери, сектор с многомиллиардными прибылями также должен взять на себе соответствующую долю общих расходов», — подытожил депутат.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.
Также мы писали со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного, что введение в 2027 году налога на прибыль банков по ставке 50% может ограничить рентабельность сектора, ослабить его способность наращивать капитал и сдержать кредитование.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныЗаконопроектыНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems