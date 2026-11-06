Финкомитет рекомендовал продлить 50% налог на прибыль банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 15262. Документ предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

«Предлагаем продлить на 2027 год повышенную ставку налога на прибыль банков — 50%, с сохранением запрета уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет», — сообщил Гетманцев.

Сколько дополнительных средств получит бюджет

По словам Гетманцева, продление действия повышенной ставки налога должно обеспечить государственному бюджету дополнительные 38,5 млрд грн. Эти поступления уже заложены в проекте бюджета на 2027 год.

«Они нужны для финансирования обороны и обеспечения войск. Пока идет война, государство должно мобилизовать внутренние ресурсы для защиты страны», — подчеркнул нардеп.

Гетманцев также объяснил, что значительную часть процентных доходов банки получают от ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ с низким кредитным риском. Поэтому часть доходов финансовых учреждений от государственных инструментов должна возвращаться в бюджет посредством налогов и направляться на финансирование обороны.

В то же время председатель комитета отметил, что даже при действующей ставке налога на прибыль в размере 50% банки сохраняют высокую доходность.

Хватит ли банкам капитала для кредитования экономики

Банковская система имеет достаточный запас прочности. По оценке НБУ, банки, на которые приходится подавляющее большинство активов сектора, способны кредитовать экономику и выполнять свои обязательства даже при продолжительном кризисе.

«С уважением отношусь к работе банков, которые даже в сложных условиях обеспечивают платежи, сохраняют средства граждан и кредитуют бизнес. Но когда украинцы поддерживают армию со своих зарплат, а предприниматели работают, несмотря на разрушения и потери, сектор с многомиллиардными прибылями также должен взять на себе соответствующую долю общих расходов», — подытожил депутат.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.