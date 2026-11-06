По иску Бориспольской окружной прокуратуры государству возвращено восемь земельных участков лесохозяйственного назначения в Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Их общая площадь составляет 288 гектаров, а стоимость превышает 31 млн. гривен.

История

Земельные участки покрыты лесом и расположены за пределами населенных пунктов. Ранее их незаконно передали из государственного в коммунальную собственность Студениковского сельского совета.

В ходе судебного разбирательства установили, что передача земель произошла с нарушением требований земельного и лесного законодательства. В частности, сельский совет знал, что участки относятся к землям лесохозяйственного назначения, однако не имел законных полномочий распоряжаться ими.

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Для возвращения земель в государственную собственность прокуроры обратились в суд с иском об их истребовании из чужого незаконного владения.

Суд поддержал позицию прокуратуры, а законность требований также подтвердил Киевский апелляционный суд. В результате все восемь земельных участков общей площадью 288 гектаров были возвращены государству.