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В Киевской области государству вернули 288 гектаров леса — детали

Казна и Политика
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В Киевской области государству вернули 288 гектаров леса — детали
В Киевской области государству вернули 288 гектаров леса — детали
По иску Бориспольской окружной прокуратуры государству возвращено восемь земельных участков лесохозяйственного назначения в Бориспольском районе Киевской области.
Об этом сообщили в прокуратуре.
Их общая площадь составляет 288 гектаров, а стоимость превышает 31 млн. гривен.

История

Земельные участки покрыты лесом и расположены за пределами населенных пунктов. Ранее их незаконно передали из государственного в коммунальную собственность Студениковского сельского совета.
В ходе судебного разбирательства установили, что передача земель произошла с нарушением требований земельного и лесного законодательства. В частности, сельский совет знал, что участки относятся к землям лесохозяйственного назначения, однако не имел законных полномочий распоряжаться ими.
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Для возвращения земель в государственную собственность прокуроры обратились в суд с иском об их истребовании из чужого незаконного владения.
Суд поддержал позицию прокуратуры, а законность требований также подтвердил Киевский апелляционный суд. В результате все восемь земельных участков общей площадью 288 гектаров были возвращены государству.
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Ранее мы писали, что в Киевской области будут судить организаторов масштабной схемы продажи поддельного горючего. В ходе следственных действий детективы изъяли около 100 тысяч литров бензина и дизеля общей стоимостью более 7 млн ​​грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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