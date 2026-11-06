В Украине хотят упростить требования к трудоустройству ветеранов

В Украине планируют разработать финансовые стимулы для работодателей, официально трудоустраивающих ветеранов. Кроме того, государство должно пересмотреть устаревшие требования к рабочим местам и охране труда, которые могут ограничивать возможности ветеранов занимать отдельные должности.

Об этом министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким рассказал в интервью Новости. Live.

Требования к трудоустройству ветеранов

По словам Кима, устаревшие государственные стандарты и требования по охране труда могут ограничивать возможности работодателей брать ветеранов на отдельные должности.

В качестве примера министр привел профессию экскаваторщика. Он объяснил, что ветераны могут хорошо работать с техникой, однако существующие требования не всегда позволяют оформить их на такую ​​работу.

«Мы должны это упростить. Мы должны это адаптировать под современные условия для того, чтобы бизнес мог взять на работу», — сказал Ким.

Компенсации бизнесу за трудоустройство ветеранов

«Что касается стимулов экономических и компенсаций для бизнеса, обязательно это нужно делать для того, чтобы стимулировать экономическую активность бизнеса и ветеранов, в том числе», — сказал министр.

По словам Виталия Кима, в настоящее время в Украине около 330 тысяч ветеранов официально не работают. В то же время, примерно 220 тысяч из них фактически имеют работу, но работают неофициально и не платят налоги.

Министр считает, что финансовые стимулы помогут изменить ситуацию. Они должны сделать официальное трудоустройство выгодным как для работодателей, так и самих ветеранов.

Ветераны также смогут официально работать как физические лица-предприниматели и платить налоги. По замыслу министра, это поможет вывести часть занятых людей из тени и увеличить поступления в бюджет.

Дополнительные средства государство сможет направлять на социальные программы для ветеранов. В частности, на жилищную поддержку и единовременную денежную помощь.

Почему бизнесу не могут предложить налоговые льготы

В то же время ввести налоговые льготы или ослабить ввозную пошлину для работодателей Украина пока не может. Ким объяснил, что подобные решения ограничены условиями поддержки со стороны международных партнеров.

Поэтому, по его словам, государству нужно искать другие способы поощрить компании официально нанимать ветеранов.