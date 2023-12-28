Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным — аналитика — Finance.ua
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Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным — аналитика

Личные финансы
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Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным — аналитика
Сохраняют ли IT-компании рабочее место и зарплаты мобилизованным — аналитика, Фото: radiosvoboda.org
79% находящихся на службе в Силах обороны айтишников сказали, что компании сохраняют за ними рабочие места на время пребывания в армии.
Об этом они рассказали в опросе Dou.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou
Компании также поддерживают мобилизованных сотрудников финансово. 19% специалистов продолжают получать 100% заработной платы, а 27% - часть. Еще 27% отметили, что компания раньше производила выплаты, но перестала.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou
У большинства мобилизованных айтишников сейчас нет возможности работать в ІТ (свыше 90% тех, за кем компания сохраняет рабочее место), однако некоторым это удается. Чаще это part-time работа в ІТ (ее имеют 9% мобилизованных). Еще 9% принимают участие в волонтерских ІТ-инициациях для ВСУ. Фултайм работать удается всего 1%.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou

Справка Finance.ua:

  • на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%;
  • проанализировав ІТ-рынок, Королевский институт информационных технологий (BCS) обнаружил, что женщинам требуется почти триста лет, чтобы достичь равного соотношения с мужчинами по количеству в сфере информационных технологий;
  • количество откликов на 1 вакансию на ІТ-рынке в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Dou
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