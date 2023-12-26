Залужный объяснил необходимость мобилизации 500 тысяч украинцев — Finance.ua
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Залужный объяснил необходимость мобилизации 500 тысяч украинцев

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Необходимость мобилизации военных возникла из-за необходимости пополнения Вооруженных Сил Украины. В то же время точная цифра является военной тайной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время телемарафона.
«Что касается непосредственно этой цифры, мы эту цифру сформировали. Мы эту цифру формировали соответственно и на следующий год. Она, конечно, учитывает покрытие возникшего текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших военных потерь, которые мы можем понести в течение следующего года», — сказал он.
Залужный сказал, что «озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей» он не может, поскольку «это является военной тайной».
Он сообщил, что «военное командование не делало ни одного запроса, не делало на какие-то цифры и тому подобное».
Как отметил Залужный, военное командование продолжает выполнять функцию защиты своего государства. «Соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и соответственно на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. И каким-то там отдельным форматам, отдельным каким-то мероприятиям на непосредственно Кабинет Министров или Верховную Раду мы такого не делаем», — сказал он.
По материалам:
РБК-Україна
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