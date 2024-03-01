Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации — Finance.ua

Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации Сегодня 13:02

Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал член комитета Федор Вениславский.

По его словам, сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов ко второму чтению законопроекта, и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица на выезд за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

«Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так», — сказал он.

В то же время была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т. д. ».

«Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т. д. — мы в комитете эту норму отклонили», — сказал депутат.

Вениславский сообщил, что решение комитета предварительное. «Но концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона», — сказал он.

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Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации, сообщил депутат.

«Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта», — рассказал Вениславский.

Справка Finance.ua:

в конце января Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения;

в частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

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