В МВФ сообщили, готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию — Finance.ua
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В МВФ сообщили, готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию

Казна и Политика
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В МВФ сообщили, готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
В МВФ сообщили, готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы возрастут из-за войны.
Об этом пишет «Голос Америки».
Так Кеммер ответил на вопрос, готовы ли международные доноры увеличить свою помощь Украине, если бюджетные расходы вырастут из-за войны и мобилизации.
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Представитель МВФ подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.
«Я всегда подчеркиваю очень четко — мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, которые поддерживают экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления. Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не за отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и т. д. Именно на это направлена ​​программа финансирования в объеме 122 миллиарда», — заявил Кеммер.
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Если же в результате возникнут дополнительные бюджетные расходы, Кеммер говорит, что помочь генерировать дополнительные поступления должно улучшение управления и, в частности, Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило правительство по выполнению условий программы МВФ.
Стратегия позволит «получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени», говорит чиновник Фонда.
Он добавил, что Национальная стратегия доходов важна также для построения современного государства, а современное государство требует инвестиций.
По его словам, для частного сектора в Украине нужно создать такую ​​среду, которая позволит получать налоговые поступления и финансировать расходы.

Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность

По материалам:
Українська правда
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