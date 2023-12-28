В МВФ ожидают, что доноры окажут помощь Украине до конца марта — Finance.ua

В МВФ ожидают, что доноры окажут помощь Украине до конца марта
Средства международных доноров для поддержки экономики Украины необходимо передать в первом квартале 2024 года.
Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кэммер.
Он отметил, что ассигнования должны предоставляться Украине своевременно.
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«Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка будет в первом квартале (2024. — Ред.)», — уточнил Кеммер.
По его словам, несвоевременная помощь может подтолкнуть украинское правительство к неоптимальной экономической политике и ставит под угрозу все достижения.
Но, как отметил Кеммер, в конце 2023 года власти Украины приняли меры, чтобы обеспечить запасы средств, если помощь не передадут вовремя.
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«Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев во избежание проблем в случае, если средства доноров задержатся», — рассказал директор Европейского департамента МВФ.
Он напомнил, что в 2023 году доноры предоставили Украине средства вовремя.
Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла о том, что Украина может отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим.
По ее словам, такой сценарий может произойти в случае, если Евросоюз и США не окажут Украине финпомощь вовремя.
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