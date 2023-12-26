Правительство одобрило Дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями. Это одно из условий МВФ — Finance.ua

Правительство одобрило Дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями. Это одно из условий МВФ Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Правительство одобрило Дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями. Это одно из условий МВФ

Кабинет Министров одобрил проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом, Украина выполнила один из структурных маяков Международного валютного фонда в сфере инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении», — говорится в сообщении.

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Цель документа

Целью Дорожной карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегической и среднесрочной бюджетной рамки, осуществления их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию внутри запланированных сроков и финансирования.

Что предусматривает Дорожная карта:

принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;

распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, отстройкой и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;

унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;

оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;

создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ІТ-экосистемы;

развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.

В дальнейшем поручено Минфину с участием Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года.

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