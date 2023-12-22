Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков — Finance.ua
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Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков

Казна и Политика
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Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков за счет экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Об этом сообщается на сайте парламента.
Как сообщалось в Минэкономики, это позволит Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) страховать и перестраховывать инвестиции как международных, так и украинских компаний еще до окончания военного положения. Украинский бизнес, ориентированный на экспорт, сможет пользоваться инструментами страхования военных рисков.
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В Минэкономики уверены, что это будет способствовать привлечению внутренних инвестиций, обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать возобновление промышленного производства и создание новых рабочих мест.
До этого разные типы страхования от военных рисков для международных частных инвесторов предлагали национальные экспортно-кредитные агентства разных стран. Также индивидуальные страховки от военных рисков предлагают специализированные организации, такие как американская Development Finance Corporation (DFC), которая готова страховать тоже украинские инвестиции, или Многостороннее агентство гарантий инвестиций (MIGA), являющееся подразделением Группы Всемирного банка.
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Дополнительно правительство ожидает запуска фонда страхования имущественных рисков от Европейского банка реконструкции и развития.
В то же время отечественное ЭКА законодательно было лишено возможности предоставлять услуги по страхованию внутренних инвестиций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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