Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков — Finance.ua

Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков

Верховная Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков через экспортно-кредитное агентство.

За соответствующий законопроект № 9015 проголосовали 242 парламентария, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме

«Рада поддержала в целом № 9015 по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков за счет ЭКА», — говорится в сообщении.

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Согласно пояснительной записке, документ предлагает внести изменения в действующий Закон «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», в частности устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления. В случае принятия документов и утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА, в один из сотрудничающих с ЭКА банков или страховую компанию и оформить соответствующее страхование.

Ожидается, что принятие закона обеспечит поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного сектора, создание новых рабочих мест и наполнение налогами бюджетов всех уровней.

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Как сообщалось, за десять месяцев 2023 года Экспортно-кредитное агентство поддержало экспорт на 4,99 млрд грн и застраховало 800,4 млн грн финансирования, выданного банками украинским экспортерам для реализации контрактов.

С момента запуска программы поддержки экспортеров в июне 2022 года эти показатели составляют 8,18 млрд грн и 1 млрд грн соответственно.

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Укрінформ По материалам:

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