Франция будет страховать военные риски своих компаний в Украине — Finance.ua
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Франция будет страховать военные риски своих компаний в Украине

Страхование
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Франция будет страховать военные риски своих компаний в Украине
Франция будет страховать военные риски своих компаний в Украине
Франция представила двусторонний механизм страхования инвестиций в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны», — сказано в сообщении.
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Любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование. Оно защищает инвесторов или кредитные учреждения, которые выделяют инвестиционные займы, от рисков повреждения имущества или невыплат, не передачи, экспроприации или политического насилия. Страхование возмещает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности.
Кроме того, Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке экономики Украины и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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