Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине — Finance.ua

Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов в Украине.

«Среди заключенных соглашений — страхование на сумму до 9,1 миллиона долларов для проекта M 10 Industrial Park во Львове. Гарантия на осуществленную инвестицию и привлеченное финансирование для строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M 10 . Страхование покрывает военные риски на протяжении 10 лет «, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что застрахованный MIGA проект будет способствовать поддержке экономического роста Украины, созданию новых рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджеты разных уровней. А проект получит сертификацию «зеленого строительства». Это позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.

«Гарантии, предоставленные MIGA, являются положительным сигналом для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепочек производства в разных регионах Украины. Мы продолжаем поддерживать и содействовать программам страхования военных рисков для частного сектора в Украине и верим, что в тесном сотрудничестве с донорами и международным финансовым сообществом многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии», — отмечала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

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Агентство по гарантированию инвестиций MIGA было создано в 1988 году. Оно является членом Группы Всемирного банка и работает для содействия прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны. Деятельность MIGA должна уменьшать риски ограничений на конвертацию и перевод валюты, нарушение контрактов правительствами, экспроприацию, войны и гражданские беспорядки. Одна из основных миссий агентства будет предлагать улучшение кредитных условий частным инвесторам и кредиторам.

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Укрінформ По материалам:

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