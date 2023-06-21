Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину — Finance.ua

Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину, Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

Об этом пишет Reuters.

«Это огромный шаг вперед в направлении помощи страховщикам гарантировать инвестиции в Украину», — подчеркнул Сунак.

По его словам, это поможет устранить одно из самых больших препятствий и придаст инвесторам уверенности. Деталей новой инициативы Сунак не раскрыл.

Напомним, 19 июня Риши Сунак, анонсируя URC 2023, призвал глобальных инвесторов и британский бизнес усилить свою поддержку Украины, внедряя скорые инновации для восстановления страны. Он подчеркнул, что экономическое восстановление Украины столь же важно, как и ее военная стратегия.

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Великобритания планирует запустить ряд цифровых инструментов в рамках URC 2023, чтобы помочь Украине быстро привлечь зарубежные инвестиции.

В своем выступлении на открытии URC 2023 Сунак также объявил о пакете финансовой помощи для Украины, который будет включать $3 млрд кредитных гарантий.

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