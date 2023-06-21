Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Казна и Политика
23
Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину
Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину, Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.
Об этом пишет Reuters.
«Это огромный шаг вперед в направлении помощи страховщикам гарантировать инвестиции в Украину», — подчеркнул Сунак.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
По его словам, это поможет устранить одно из самых больших препятствий и придаст инвесторам уверенности. Деталей новой инициативы Сунак не раскрыл.
Напомним, 19 июня Риши Сунак, анонсируя URC 2023, призвал глобальных инвесторов и британский бизнес усилить свою поддержку Украины, внедряя скорые инновации для восстановления страны. Он подчеркнул, что экономическое восстановление Украины столь же важно, как и ее военная стратегия.
Читайте также
Великобритания планирует запустить ряд цифровых инструментов в рамках URC 2023, чтобы помочь Украине быстро привлечь зарубежные инвестиции.
В своем выступлении на открытии URC 2023 Сунак также объявил о пакете финансовой помощи для Украины, который будет включать $3 млрд кредитных гарантий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.