Какие страны теперь вводят обязательную туристическую страховку

Все посетители Танзании и Занзибара должны оплатить обязательную туристическую страховку, прежде чем въехать в страну.

Кстати, туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email

44 доллара США, пишет С 1 октября для всех туристов старше 18 лет будет действовать обязательный полис страхования стоимостьюпишет Independent

Путешественники могут приобрести страховку онлайн или в пунктах пропуска по прибытии в Танзанию.

Прибывая в материковую Танзанию, гости должны приобрести туристическую страховку в Национальной страховой корпорации (NIC) на весь срок пребывания, до 92 дней, другие полисы туристического страхования не принимаются.

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Такие же правила применяются для прибывающих на Занзибар, при этом туристическая страховка доступна в Страховой корпорации Занзибара (ZIC).

В 2025 году Танзания приняла 2,29 миллиона иностранных туристов.

Иностранным посетителям, которые намерены путешествовать как в материковую Танзанию, так и в Занзибар, не нужно будет покупать два отдельных страховых полиса, подтвердила NIC.

Обязательное страхование действует в соответствии с новыми правилами, принятыми 4 сентября Министерством финансов Танзании.

Сниженные страховые тарифы доступны для семей или путешествующих группой

За детей от трех до 17 лет взимается 22 доллара США (17 фунтов стерлингов), а для больших групповых бронирований действует 10-процентная скидка.

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