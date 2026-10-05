Какие страны теперь вводят обязательную туристическую страховку

Все посетители Танзании и Занзибара должны оплатить обязательную туристическую страховку, прежде чем въехать в страну.
Кстати, туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email С 1 октября для всех туристов старше 18 лет будет действовать обязательный полис страхования стоимостью 44 доллара США, пишет Independent.
Путешественники могут приобрести страховку онлайн или в пунктах пропуска по прибытии в Танзанию.
Прибывая в материковую Танзанию, гости должны приобрести туристическую страховку в Национальной страховой корпорации (NIC) на весь срок пребывания, до 92 дней, другие полисы туристического страхования не принимаются.
Такие же правила применяются для прибывающих на Занзибар, при этом туристическая страховка доступна в Страховой корпорации Занзибара (ZIC).
В 2025 году Танзания приняла 2,29 миллиона иностранных туристов.
Иностранным посетителям, которые намерены путешествовать как в материковую Танзанию, так и в Занзибар, не нужно будет покупать два отдельных страховых полиса, подтвердила NIC.
Обязательное страхование действует в соответствии с новыми правилами, принятыми 4 сентября Министерством финансов Танзании.
Сниженные страховые тарифы доступны для семей или путешествующих группой
За детей от трех до 17 лет взимается 22 доллара США (17 фунтов стерлингов), а для больших групповых бронирований действует 10-процентная скидка.
Ранее мы писали, куда уехать на оздоровительный отдых после 50 лет. Эксперты назвали Коста-Рику одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет.
Одним из главных преимуществ страны они считают возможность совместить активность с медленным и комфортным темпом поездки.