0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие страны теперь вводят обязательную туристическую страховку

Личные финансы
168
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Какие страны теперь вводят обязательную туристическую страховку
Какие страны теперь вводят обязательную туристическую страховку
Все посетители Танзании и Занзибара должны оплатить обязательную туристическую страховку, прежде чем въехать в страну.
С 1 октября для всех туристов старше 18 лет будет действовать обязательный полис страхования стоимостью 44 доллара США, пишет Independent.
Путешественники могут приобрести страховку онлайн или в пунктах пропуска по прибытии в Танзанию.
Прибывая в материковую Танзанию, гости должны приобрести туристическую страховку в Национальной страховой корпорации (NIC) на весь срок пребывания, до 92 дней, другие полисы туристического страхования не принимаются.
Читайте также
Такие же правила применяются для прибывающих на Занзибар, при этом туристическая страховка доступна в Страховой корпорации Занзибара (ZIC).
В 2025 году Танзания приняла 2,29 миллиона иностранных туристов.
Иностранным посетителям, которые намерены путешествовать как в материковую Танзанию, так и в Занзибар, не нужно будет покупать два отдельных страховых полиса, подтвердила NIC.
Читайте также
Обязательное страхование действует в соответствии с новыми правилами, принятыми 4 сентября Министерством финансов Танзании.
Сниженные страховые тарифы доступны для семей или путешествующих группой
За детей от трех до 17 лет взимается 22 доллара США (17 фунтов стерлингов), а для больших групповых бронирований действует 10-процентная скидка.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, куда уехать на оздоровительный отдых после 50 лет. Эксперты назвали Коста-Рику одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет.
Одним из главных преимуществ страны они считают возможность совместить активность с медленным и комфортным темпом поездки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems