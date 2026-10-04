Куда поехать на оздоровительный отдых после 50 лет

Коста-Рику назвали одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет

Для путешественников постарше отдых все чаще связан не только с новыми впечатлениями, но и с возможностью замедлиться, побыть среди природы и поддерживать активность без лишней нагрузки. Именно такой формат все больше привлекает тех, кто ищет путешествия для здоровья и восстановления.

О направлении, который особенно хорошо отвечает этим запросам, рассказало издание Travel + Leisure.

Журналисты опросили более полудюжины экспертов в сфере путешествий, выхода на пенсию и здоровье — и специалисты назвали одну и ту же страну.

Какую страну избрали эксперты

Эксперты назвали Коста-Рику одним из лучших направлений для оздоровительного отдыха людей старше 50 лет.

Одним из главных преимуществ страны они считают возможность совместить активность с медленным и комфортным темпом поездки.

Ли Барнс, президент Intrepid Travel в Северной Америке, отмечает, что здесь можно оставаться активным, не заставляя себя спешить.

Путешественники могут гулять по тропическим лесам, наблюдать за дикой природой или отдыхать в горячих источниках, самостоятельно выбирая комфортный темп.

Чем Коста-Рика привлекает старших путешественников

Одной из особенностей страны является ее природное разнообразие. Здесь есть тропические леса, пляжи Карибского и Тихоокеанского побережья, горы и горящие источники.

Арно Дьетугард, директор по спа и оздоровлению Four Seasons Costa Rica на полуострове Папагайо, считает, что именно пребывание среди природы помогает сделать оздоровительный отдых менее похожим на суровую программу.

Вместо тренировок с четким графиком активность может быть значительно проще: прогулкой, плаванием, уроком серфинга или йогой под открытым небом.

Саймон Джонс, генеральный директор Trafalgar также обращает внимание на местную философию pura vida. Она поощряет замедлиться и больше ценить нынешний момент.