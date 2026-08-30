Куда поехать в путешествие туристам старше 65 лет: рейтинг лучших стран (инфографика) Сегодня 18:16 — Мир

Названы лучшие страны для путешествий туристов старше 65 лет

Япония стала лидером рейтинга лучших стран мира для путешествий людей от 65 лет.

Об этом свидетельствует исследование Firebird Tours.

Аналитики учитывали безопасность, качество медицины, удобство транспорта, возможности для пеших прогулок, достопримечательности и доступность льгот для старших путешественников.

Лучшие страны для путешественников от 65 лет

Япония возглавила рейтинг благодаря высоким показателям по нескольким важным для старших туристов критериям. В частности, исследователи отметили качественную медицинскую систему, развитый общественный транспорт и доступность культурных и исторических памятников.

Стоит отметить, что около 30% населения страны составляют люди от 65 лет. Поэтому инфраструктура Японии в значительной степени приспособлена к нуждам старшего населения.

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Второе место в рейтинге заняла Германия. Страна получила высокие оценки за развитую систему общественного транспорта и большое количество культурных объектов. В частности, здесь расположено более 50 достопримечательностей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Испания также вошла в тройку лидеров. Особенно высоко ее оценили за возможности для пеших прогулок. Во многих музеях старшим посетителям доступны скидки.

В то же время, часть транспортных льгот в Испании предназначена именно для местных жителей.

Лучшие страны для путешественников 65+, Инфографика создана с помощью ИИ

До этого Finance.ua отмечал , что Новая Зеландия, Япония и Австралия — это места, которые старшее поколение больше всего хотело бы посетить больше всего.

Другие места, такие как Канада, Мальдивы и Исландия, также вошли в 10 лучших желаемых направлений.

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