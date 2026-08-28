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В Польше планируют отменить некоторые льготы

Мир
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В Польше планируют отменить некоторые льготы
В Польше планируют отменить некоторые льготы
Министерство финансов планирует изменения в налоговых льготах. Среди прочего, будет отменена налоговая льгота на интернет, зато будет увеличена налоговая льгота для доноров.
Информация о планируемых изменениях в налоговых льготах опубликована на сайте Канцелярии премьер-министра, пишет inpoland.net.pl.

Какие еще будут изменения

Как сообщили в Министерстве финансов, предложенные изменения имеют целью «адаптацию каталога налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль предприятий к современным социально-экономическим реалиям и приоритетам государственной политики».
В проекте предлагается исключить налоговую льготу на Интернет из Закона о налоге на доходы физических лиц и Закона об единовременном налоге.
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Эта льгота была введена в 2005 году в период ограниченного доступа к цифровым услугам и имела целью бороться с цифровой изоляцией и способствовать широкому доступу к интернету. Как пояснило свою позицию Министерство финансов, «при нынешних обстоятельствах эта льгота потеряла свое первоначальное обоснование, а ее дальнейшее действие не способствует достижению поставленных целей». Дальнейшее использование этой льготы приводит к уменьшению доходов в государственный бюджет.
Будет отменена налоговая льгота на расширение, введенная в начале 2022 года. Ее целью было поощрить польских предпринимателей повышать свою конкурентоспособность путем выхода на новые рынки или расширения ассортимента продукции.
Вместо этого должна быть увеличена льгота донорам крови. Как отмечено на сайте Кацелярии премьер-министра, «увеличение налоговых льгот является инструментом поддержки этой деятельности путем усиления мотивации и активности доноров по сдаче крови». Также в обосновании говорится, что доноры выполняют также и социальную функцию, поскольку защищают здоровье и жизнь других людей.
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Налоговая льгота на робототехнику, которая действует с 2022 года, будет продлена на 10 лет. Пока эта льгота действительна только до конца текущего года, поэтому в ближайшее время должны быть внесены законодательные изменения.
Проект закона должен быть представлен на рассмотрение правительства на рубеже этого и следующего квартала.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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