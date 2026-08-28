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Умер король Норвегии

Мир
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Умер король Норвегии
Умер король Норвегии
28 августа ушел из жизни 89-летний король Норвегии Гаральд V.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Королевского двора Норвегии.
«С глубокой грустью сообщаем, что Его Величество король Гаральд сегодня скончался», — говорится в заявлении.
Королевский двор Норвегии уточнил, что это произошло 28 августа в 06:35.
Еще накануне стало известно, что монарх находился в больнице Осло в крайне тяжелом состоянии.
Короля госпитализировали из-за гемолитической анемии — заболевания, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать, а также из-за связанных с ней осложнений.
Он родился 21 февраля 1937 года и был единственным сыном короля Олава V и принцессы Марты Шведской.
После смерти отца в 1991 году Гаральд унаследовал престол и правил Норвегией более 35 лет.
В 1968 году Гаральд женился на Соне Гаральдсен, которая происходила из обычной норвежской семьи. У супругов родились двое детей — принцесса Марта Луиза и кронпринц Гокон, наследник престола.
Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии нацистской Германией, Гаральд вместе с матерью и сестрами уехал в США. Его отец, тогдашний кронпринц Олав, остался в Великобритании вместе с норвежским правительством в изгнании.
До восхождения на престол Гаральд проходил военную подготовку и служил в норвежских вооруженных силах. В то же время он увлекался спортом, в частности парусным. Король трижды представлял Норвегию на Олимпийских играх, а в 1964 году в Токио завоевал золотую медаль в парусном спорте.
Гаральд V был известен своим относительно неформальным стилем и стремлением поддерживать тесную связь королевской семьи с норвежским обществом. В Норвегии у монарха преимущественно церемониальные и представительские полномочия.
По материалам:
Finance.ua
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