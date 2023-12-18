Глава МВФ предупредила о проблемах для экономики Украины в случае задержки помощи Запада — Finance.ua

Глава МВФ предупредила о проблемах для экономики Украины в случае задержки помощи Запада Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Глава МВФ предупредила о проблемах для экономики Украины в случае задержки помощи Запада

Союзники Украины должны как можно скорее предоставить стране десятки миллиардов долларов. Задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Киева.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования в «пару месяцев», заявила Георгиева, похвалив власть после того, как она «оживила экономику», обуздала инфляцию и укрепила налоговую базу Украины.

Читайте также Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Но поскольку США и ЕС все еще торгуются по пакетам финансирования для страны, она сказала, что экономическое восстановление Украины окажется под угрозой, если оно будет вынуждено «приспособиться» к отсутствию новой финансовой поддержки.

Последующие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печать денег, как он сделал несколько месяцев после российского вторжения в прошлом году.

«Важно не продлевать этот период, потому что тогда это будет оказывать большее давление на Украину… именно в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики», — сказала Георгиева во время визита в Южную Корею.

Глава МВФ заявила, что Украина сделала все возможное, чтобы получить поддержку союзников.

«Они предприняли жесткие действия, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. МВФ выполнил свою роль, мы очень тесно сотрудничаем с Украиной. Нам нужно, чтобы партнеры Украины внесли свой вклад — как США, так и Европа», — сказала она.

«Работа будет продолжаться в США и Европе. В конце концов, я сохраняю оптимизм, они получат финансирование», — добавила Георгиева.

Высокопоставленный западный чиновник заявил изданию, что Украина «обладает некоторой гибкостью» и «вероятно, сможет пережить январь и февраль» благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка, которые должны направить 2 млрд долларов в следующем месяце, а также займам от отечественных банков.

Но после этого Киеву придется либо сократить расходы, либо, вероятнее всего, прибегнуть к монетарному финансированию со стороны центрального банка, что повлечет за собой риск гиперинфляционного всплеска и дестабилизации финансовой системы страны.

Как отмечает FT, согласно бюджету, принятому в прошлом месяце, Украине нужно 41 млрд долларов в виде бюджетной поддержки от своих союзников в следующем году. Киев рассчитывает на 18 млрд долларов от ЕС, 8,5 млрд долларов от США, 5,4 млрд долларов от МВФ, 1,5 млрд долларов от других банков развития и 1 млрд долларов от Великобритании.

Конгресс США ранее в этом месяце не смог одобрить пакет финансирования на сумму 60 млрд долларов даже после того, как президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы лоббировать помощь.

Читайте также Как восстанавливается экономика Украины — отчет Dragon Capital

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о давно запланированном четырехлетнем плане финансирования Украины в размере 50 млрд евро после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это предложение.

Если соглашение о дополнительных деньгах не будет заключено, Министерство финансов Украины может быть вынуждено принять жесткие меры, чтобы восполнить дефицит финансирования, пишет FT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.