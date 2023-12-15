Эмиссия — крайняя мера: НБУ не видит оснований для запуска «печатного станка» — Finance.ua
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Эмиссия — крайняя мера: НБУ не видит оснований для запуска «печатного станка»

Валюта
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Эмиссия — крайняя мера: НБУ не видит оснований для запуска «печатного станка»
Эмиссия — крайняя мера: НБУ не видит оснований для запуска «печатного станка»
Национальный банк пока не видит причин для возвращения к практике эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время общения с журналистами.
«Мы не видим сейчас оснований для возобновления эмиссионного финансирования. Да, мы видим, что риски ритмичности финансирования в определенной степени реализовались. Вместе с этим, как я говорил, состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом этой программы являются заверения, которые предоставляют страны донорской коалиции… о предоставлении достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет», — отметил глава НБУ.
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По его словам, несмотря на риск ритмичности поступлений ситуация находится в определенной стратегической рамке, поэтому монетизация бюджетного дефицита не понадобится.
«Эмиссионное бюджетное финансирование — это крайняя мера, к которой нужно прибегать», — добавил Пышный.
Эмиссионное финансирование, при котором центробанк покупает облигации у правительства, обычно считается инфляционным. В некоторых странах такой инструмент запрещен, как это было в Украине, но Верховная Рада этот запрет временно сняла. Так, в 2022 году Кабмин привлек около $12 млрд путем денежной эмиссии и еще $2,6 млрд — забрав прибыль НБУ за 2021 и 2022 годы.

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По материалам:
УНІАН
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