МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF — Finance.ua
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МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF

Казна и Политика
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МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF
МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF
Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Привлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.
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«Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и в дальнейшем будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в сети Х (Twitter).
Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников МВФ «за скорые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ».

Справка Finance.ua:

  • 11 декабря Исполнительный совет МВФ завершил второй пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины;
  • таким образом, Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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