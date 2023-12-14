МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF — Finance.ua

МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF Сегодня 11:46 — Казна и Политика

МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF

Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Привлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

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«Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и в дальнейшем будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в сети Х (Twitter).

Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников МВФ «за скорые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ».

Справка Finance.ua:

11 декабря Исполнительный совет МВФ завершил второй пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины;

таким образом, Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

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