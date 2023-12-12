Пересмотр программы с МВФ: Железняк назвал новые требования к Украине — Finance.ua

Пересмотр программы с МВФ: Железняк назвал новые требования к Украине Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Пересмотр программы с МВФ: Железняк назвал новые требования к Украине

Обновленный в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом меморандум о финансовой и экономической политике содеожит 12 новых структурных маяков.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

«На ближайшую перспективу добавилось лишь одно условие: найти источники для увеличения собственных поступлений бюджета 2024 года на 0,5% ВВП минимум при необходимости. Это где-то +38 млрд грн», — отметил он.

Читайте также Структурные маяки МВФ и ЕС: аналитики назвали проблемные направления Украины

По данным депутата, до конца марта необходимо внести изменения в процессуальный кодекс о рассмотрении дел в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей.

До конца июня, помимо перезагрузки БЭБ, следует провести внешний аудит финансового состояния компаний центрального теплоснабжения, вычленение долгов до и после февраля 2022 года.

«До конца июля: провести аудит налоговых льгот и потерь от них для дизайна реформы, принять закон, который запустит новый суд для рассмотрения админдел против госорганов (НБУ, НАБУ, НАПК)», — назвал еще два маяка Железняк.

Он добавил, что обновленная программа также предусматривает разработку до конца августа политики государственной собственности госпредприятий, дивидендной политики и стратегии приватизации, а до конца сентября — определение наиболее пострадавших от войны госкомпаний и оценку фискальных и квазифискальных рисков, а также завершение внешнего аудита эффективности. НАБУ с участием трех независимых экспертов по международному опыту и публикацию его отчета.

Кроме того, до конца октября должна быть проведена диагностика процесса подготовки среднесрочного бюджета для усиления стратегического подхода к бюджету, а до конца 2024 года принято постановление Кабмина с планом действий и таймлайном, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Министерство финансов ответственным за надзор.

«И еще добавился один перманентный структурный маяк о том, что все банки в мажоритарной собственности государства остаются в управлении Минфина. А все национализированные несистемные банки передать Фонду гарантирования вкладов», — отметил Железняк.

Он добавил, что из находившихся в программе маяков дедлайн для апдейта программы кредитов «5−7-9» перенесли на конец марта 2024 года, а маяк по оздоровлению банковского сектора — с конца марта на конец декабря 2024 года.

«В целом ситуация по всем 35-ти structural benchmarks (структурным маякам. — Ред.): 13 — выполнены вовремя, четыре — выполнены со срывом дедлайнов, два — перенесен срок, четыре — в процессе выполнения, 12 — новые», — подытожил депутат.

Справка Finance.ua:

Совет директоров Международного валютного фонда в понедельник завершил второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и одобрил выделение SDR664 млн третьего транша ($881 млн по текущему курсу);

Международный валютный фонд по-прежнему рассчитывает на выполнение партнерами Украины обязательств по внешнему финансированию, взятых ими в рамках открытой Фондом в марте этого года 4-летней программы расширенного финансирования EFF.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.