Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС — Finance.ua
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Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС

Казна и Политика
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Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС
Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС
Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Решение правительство приняло в рамках проведения корпоративной реформы ООО.
Независимыми членами стали: Дэвид Чарльз Дэвис; Ян Чадам; Сергей Коновец.
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Представителем государства правительство назначило замминистра энергетики Светлану Гринчук.
Правительство должно было сформировать наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» до конца октября 2023 года в соответствии с обязательствами МВФ.
«Назначение наблюдательного совета в „Операторе ГТС Украины“ является одним из структурных маяков, которые МВФ определил перед Украиной. У нас был четкий дедлайн, и мы его выполнили», — прокомментировал замминистра экономики Алексей Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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