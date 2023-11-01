Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС — Finance.ua

Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Правительство утвердило состав наблюдательного совета Оператора ГТС
Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Решение правительство приняло в рамках проведения корпоративной реформы ООО.
Независимыми членами стали: Дэвид Чарльз Дэвис; Ян Чадам; Сергей Коновец.
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Представителем государства правительство назначило замминистра энергетики Светлану Гринчук.
Правительство должно было сформировать наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» до конца октября 2023 года в соответствии с обязательствами МВФ.
«Назначение наблюдательного совета в „Операторе ГТС Украины“ является одним из структурных маяков, которые МВФ определил перед Украиной. У нас был четкий дедлайн, и мы его выполнили», — прокомментировал замминистра экономики Алексей Соболев.
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