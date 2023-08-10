Оператор ГТС может выйти на рынок электроэнергии — Finance.ua

Оператор ГТС может выйти на рынок электроэнергии
Принятый Верховной Радой закон об оптимизации структуры собственности «Оператора ГТС» («ОГТСУ») позволяет перепрофилировать часть компрессорных станций в газовые электростанции.
Об этом сообщил в Facebook бывший гендиректор «Оператора ГТС» Сергей Макогон.
По его словам, Рада в законопроекте № 9311−1-д одобрила правку главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.
Согласно одобренной правке, «ОГТСУ» на период до 1 января 2027 года имеет право получить лицензию по производству электроэнергии и стать производителем электроэнергии из природного газа на электроустановках.
«Эта правка позволит „ОГТСУ“ перепрофилировать часть компрессорных станций, которые уже не используются для транзита, в газовые электростанции, которые смогут производить электрическую энергию и балансировать энергосистему», — пояснил Макогон.
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