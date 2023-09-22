Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины — Finance.ua
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Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины

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Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины
Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины
Формально финансирование США, Канады, Японии и Всемирного банка для Украины связано с выполнением программы с МВФ. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, у нас есть 5 «проблемных маяков».
По его словам, еще несколько недель назад у нас было 5 «проблемных маяков», относительно которых была значительная задержка с исполнением или вообще проблема с исполнением:
  • маяк № 9 «Вступление в силу закона о возобновлении деклараций». Почти исполнено, но срок был до конца июля;
  • маяк № 8 «Передать управления ОГТС в Минэнерго и согласовать новый Устав». Срок был до конца июля, а передачу выполнят в конце сентября;
  • маяк № 18 «Избрание наблюдательного Совета ОГТС»;
  • маяк № 14 «Принятие изменений в закон о финансовом мониторинге»: Железняк уверяет, что дедлайн на конец сентября будет провален;
  • маяк № 6 «Возобновление проверок»: сейчас МВФ требует возобновления проверок, правительство внесло законопроект, но с ним ничего не происходит.
«Здесь как в университете, если пропустил дедлайн и сдал работу на день позже — провалил задание. И это точно влияет и на доверие, и на будущие финансовые решения. По времени, у нас еще он где-то до середины октября. И тут главное подтянуть все долги. И не накапливать новые. Потому что, напомню, у нас расчет на деньги МВФ, Всемирного банка и США уже заложен в Бюджет. И если там возникнет проблема, найти такие деньги в другом месте не выйдет», — объясняет Железняк.
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Он также отметил, что некоторые решения будут приниматься и сегодня. На заседании правительства будет принято решение передать управление «Оператора газотранспортной системы Украины» в Минэнерго.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Транши Международного валютного фонда составят 5,4 млрд долларов;
  • МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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