Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины — Finance.ua

Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины Сегодня 12:05

Программа МВФ: Железняк назвал 5 «проблемных маяков» Украины

Формально финансирование США, Канады, Японии и Всемирного банка для Украины связано с выполнением программы с МВФ. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, у нас есть 5 «проблемных маяков».

По его словам, еще несколько недель назад у нас было 5 «проблемных маяков», относительно которых была значительная задержка с исполнением или вообще проблема с исполнением:

маяк № 9 «Вступление в силу закона о возобновлении деклараций». Почти исполнено, но срок был до конца июля;

«Вступление в силу закона о возобновлении деклараций». Почти исполнено, но срок был до конца июля; маяк № 8 «Передать управления ОГТС в Минэнерго и согласовать новый Устав». Срок был до конца июля, а передачу выполнят в конце сентября;

«Передать управления ОГТС в Минэнерго и согласовать новый Устав». Срок был до конца июля, а передачу выполнят в конце сентября; маяк № 18 «Избрание наблюдательного Совета ОГТС»;

«Избрание наблюдательного Совета ОГТС»; маяк № 14 «Принятие изменений в закон о финансовом мониторинге»: Железняк уверяет, что дедлайн на конец сентября будет провален;

«Принятие изменений в закон о финансовом мониторинге»: Железняк уверяет, что дедлайн на конец сентября будет провален; маяк № 6 «Возобновление проверок»: сейчас МВФ требует возобновления проверок, правительство внесло законопроект, но с ним ничего не происходит.

«Здесь как в университете, если пропустил дедлайн и сдал работу на день позже — провалил задание. И это точно влияет и на доверие, и на будущие финансовые решения. По времени, у нас еще он где-то до середины октября. И тут главное подтянуть все долги. И не накапливать новые. Потому что, напомню, у нас расчет на деньги МВФ, Всемирного банка и США уже заложен в Бюджет. И если там возникнет проблема, найти такие деньги в другом месте не выйдет», — объясняет Железняк.

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Он также отметил, что некоторые решения будут приниматься и сегодня. На заседании правительства будет принято решение передать управление «Оператора газотранспортной системы Украины» в Минэнерго.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Транши Международного валютного фонда составят 5,4 млрд долларов;

МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Мета По материалам:

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