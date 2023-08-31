Украина сделала шаг к выполнению структурного маяка МВФ — Finance.ua
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Украина сделала шаг к выполнению структурного маяка МВФ

Казна и Политика
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Украина сделала шаг к выполнению структурного маяка МВФ
Украина сделала шаг к выполнению структурного маяка МВФ
Украина приблизилась к выполнению еще одного структурного маяка МВФ.
«Президент наконец, через 19 дней, подписал № 9311−1-д об оптимизации структуры собственности оператора газотранспортной системы Украины», — заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
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В Меморандуме с МВФ отмечалось, что до конца июля 2023 года Украина должна была передать пакет акций Оператора ГТС непосредственно Министерству энергетики и принять новый устав.
Принятый 28 июля закон на законодательном уровне определяет правовые, экономические и организационные основы перехода к модели единой компании путем присоединения АО «Магистральные газопроводы Украины» к ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
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То есть закон предусматривает передачу доли ООО «Оператор ГТС Украины» в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО «МГУ» к ООО «Оператор ГТС Украины», а также назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО «Оператор ГТС Украины», который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО Оператор ГТС Украины.
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Напомним, ранее Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости».
«Это +1 выполненный структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отмечал первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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